‘O Perigo de Estar Lúcida’ ganha destaque ao ser lido por Odete Roitman e dispara na Amazon

No último sábado (6/9) Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch na reprise de Vale Tudo, chamou atenção ao aparecer lendo O Perigo de Estar Lúcida, da jornalista e ficcionista espanhola Rosa Montero e destaque da última Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). A cena ganha ainda mais relevância quando a personagem é interrompida por César Ribeiro (Cauã Reymond), despertando imediata reação do público.

O impacto foi imediato: o livro, publicado no Brasil pela editora Todavia e traduzido por Mariana Sanchez, alcançou o topo da lista de Literatura Europeia na Amazon. Na manhã desta segunda-feira (8/9), a obra figura a 71ª posição do ranking geral. Segundo a multinacional ao Correio, entre domingo e segunda, as vendas da obra representaram mais de 60% do total vendido em setembro, superando o registro dos seis primeiros dias do mês. Já a editora registrou um impacto imediato de 244% nas vendas.

Em O Perigo de Estar Lúcida, Montero mistura ensaio e ficção para explorar a relação entre criação artística e instabilidade mental. A obra se baseia tanto em sua própria experiência pessoal quanto na leitura de diversos livros sobre psicologia, neurociência, literatura e memórias de grandes escritores, reunindo descobertas surpreendentes sobre o funcionamento do cérebro na hora de criar.

Com 272 páginas, o livro apresenta ao leitor os elementos que influenciam o processo criativo, de forma clara e envolvente. A repercussão causada pela aparição na novela transformou a obra em um fenômeno entre os internautas, consolidando-a como uma das ficções estrangeiras mais apreciadas do momento.

A personagem Odete Roitman, conhecida por sua personalidade intensa e complexa, refletiu no sucesso do livro a conexão entre criatividade e loucura que Montero aborda, mostrando como a literatura pode se tornar viral quando encontra o público certo.

Quem é Rosa Montero

Nascimento e Formação: Rosa Montero nasceu em Madrid em 3 de janeiro de 1951. Inicialmente, estudou psicologia, mas posteriormente se formou em jornalismo

Rosa Montero nasceu em Madrid em 3 de janeiro de 1951. Inicialmente, estudou psicologia, mas posteriormente se formou em jornalismo Carreira Literária: Sua estreia literária ocorreu em 1979 com o romance Crónica del desamor. Desde então, publicou dezenas de obras de ficção e não ficção, incluindo romances, ensaios e livros infantis, traduzidos para mais de 20 idiomas

Sua estreia literária ocorreu em 1979 com o romance Crónica del desamor. Desde então, publicou dezenas de obras de ficção e não ficção, incluindo romances, ensaios e livros infantis, traduzidos para mais de 20 idiomas Carreira Jornalística: Montero é uma das jornalistas mais renomadas da Espanha. Realizou mais de 2.000 entrevistas, incluindo com figuras como Yassir Arafat, Indira Gandhi e Richard Nixon

Montero é uma das jornalistas mais renomadas da Espanha. Realizou mais de 2.000 entrevistas, incluindo com figuras como Yassir Arafat, Indira Gandhi e Richard Nixon Prêmios e Reconhecimentos: Recebeu diversos prêmios, como o Prêmio Nacional de Jornalismo (1981), Prêmio Primavera de Romance (1997) e Prêmio Nacional de Letras Espanholas (2017)





Sobre O Perigo de Estar Lúcida (El peligro de estar cuerda)

Gênero: A obra mistura ensaio, relato pessoal e ficção, explorando a relação entre criatividade e saúde mental

A obra mistura ensaio, relato pessoal e ficção, explorando a relação entre criatividade e saúde mental Conteúdo: Montero reflete sobre como o sofrimento psíquico pode influenciar o processo criativo, discutindo o estigma do "gênio atormentado" e a busca por significado através da arte

Montero reflete sobre como o sofrimento psíquico pode influenciar o processo criativo, discutindo o estigma do "gênio atormentado" e a busca por significado através da arte Estilo: A autora adota uma abordagem introspectiva e literária, combinando experiências pessoais com referências a outros escritores e artistas



