Exposição de Edu Cavalcanti mergulha em comunidade quilombola dos Kalunga

Em cartaz até dia 21de setembro, a exposição fotográfica Quilombo: A Reinvenção da Vida reúne fotografias de Edu Cavalcanti no Espaço Venâncio Cultural, no Venâncio Shopping.

Leia também: Stephen King elege os 10 melhores filmes de todos os tempos; veja lista

A exposição traz fotos do Quilombo Kalunga, o quilombo de maior extensão territorial do país, como exemplo de resiliência e adaptação. As fotografias de Edu buscam promover um diálogo entre os saberes e a cultura ancestral brasileira e as políticas públicas de adaptação climática.

Leia também: Raul Gil recebe alta e seguirá tratamento em casa

Dividida em cinco blocos temáticos, a exposição conduz o observador por uma experiência imersiva. Além das fotografias, textos e produções interativas garantem o envolvimento multissensorial com a instalação, ligando o público à história apresentada.

Leia também: Selena Gomez prepara casamento secreto com Benny Blanco

Edu Cavalcanti viveu no território Kalunga por três meses, durante a campanha de vacinação contra a covid-19. Essa imersão inspirou o artista a criar a exposição. O fotógrafo já realizou trabalhos na Austrália, com os aborígenes, e na Índia, com povos milenares que vivem no alto do Himalaia.

Leia também: 'Vale Tudo' muda de horário nesta terça

Serviço

Quilombo: A Reinvenção da Vida

Exposição de Edu Cavalcanti. Até dia 21 de setembro, das 11h às 19h, no Espaço Venâncio Cultural (SCS Q 8 – Asa Sul). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.