Ana Castela e Zé Felipe alimentam rumores de romance após flagra

Com exclusividade da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. O universo sertanejo voltou a ser movimentado por especulações nesta semana. A cantora Ana Castela, conhecida como a “Boiadeira”, e o cantor Zé Felipe voltaram a ser alvo de rumores de romance após novas imagens circularem nas redes sociais.

O burburinho ganhou ainda mais força depois que João Guilherme, irmão de Zé, decidiu se pronunciar sobre o assunto em entrevista ao programa Fofocalizando.

Questionado se gostaria de ter Ana Castela como cunhada, o ator foi direto e surpreendeu pela sinceridade:

“Eu conheço pouco a Ana, mas ela é super querida. Seria demais, né? Um casal que ia cantar muito bem, ia ser divertido sim!”, declarou. A fala rapidamente repercutiu, com fãs interpretando como uma espécie de aval para o suposto relacionamento.

O assunto ganhou proporções ainda maiores depois que um vídeo, divulgado por acidente, mostrou Zé Felipe durante um churrasco na casa da família de Ana Castela, em Londrina, no Paraná. A gravação foi publicada nos Stories por uma amiga da cantora, que filmava um objeto decorativo, mas acabou flagrando o cantor ao fundo, caminhando próximo da sertaneja.

As imagens rapidamente viralizaram e foram vistas como um indício ainda mais forte de proximidade entre os dois. Muitos internautas apontaram que a naturalidade do momento sugere intimidade, enquanto outros preferiram adotar cautela, destacando que os dois também podem estar apenas fortalecendo uma amizade.

Vale lembrar que Zé Felipe, recentemente, esteve em evidência devido ao término de seu casamento com a influenciadora Virgínia Fonseca, com quem tem duas filhas. Desde então, sua vida pessoal passou a ser constantemente acompanhada de perto pelos fãs e pela imprensa.

Ana Castela: Reações do público e cenário sertanejo

O possível envolvimento entre Ana Castela e Zé Felipe tem dividido opiniões. Parte do público aprova a ideia, destacando que os dois cantores formariam um casal carismático e com potencial de parceria musical. Outros, no entanto, pedem mais discrição e criticam a exposição precoce antes de qualquer confirmação oficial.

Ana Castela, por sua vez, segue em ascensão meteórica no cenário sertanejo. Com apenas 20 anos, já emplacou sucessos no topo das paradas e conquistou uma legião de fãs. O interesse em sua vida pessoal cresce na mesma proporção de sua carreira, o que explica o tamanho da repercussão sempre que seu nome aparece ligado a novos rumores.

Enquanto isso, João Guilherme, que já esteve no centro de outras polêmicas envolvendo relacionamentos, optou por uma postura leve ao ser questionado, evitando desconfortos familiares e deixando no ar a possibilidade de que o casal seja bem-vindo.

Por ora, nem Ana Castela nem Zé Felipe se pronunciaram oficialmente sobre os rumores. Ainda assim, os flagras e as declarações recentes garantem que o assunto continue em alta, reforçando a curiosidade do público sobre um possível novo casal sertanejo.