3 artistas que abandonaram o funk e se converteram ao evangelho

Nos últimos anos, alguns nomes de destaque do funk surpreenderam seus fãs ao anunciar uma mudança radical em suas trajetórias. O que antes era palco, batidas intensas e letras ousadas, deu lugar à fé, ao louvor e a um novo propósito de vida. Essas conversões revelam histórias pessoais marcadas por buscas, vazios e transformações que encontraram sentido na espiritualidade. Confira três artistas que abandonaram o funk e decidiram seguir o evangelho:

1. Jottapê

Conhecido por interpretar um dos protagonistas da série Sintonia, Jottapê anunciou em fevereiro de 2025 o fim de sua carreira no funk. O artista revelou sua decisão durante um evento da Netflix em São Paulo, declarando que, apesar da fama e do dinheiro, carregava um vazio que nada preenchia. Segundo ele, a fé em Deus trouxe um novo significado à sua vida. Desde então, passou a compartilhar mensagens sobre família, religião e canções voltadas ao evangelho.

2. Tati Zaqui

Com hits de sucesso e presença marcante no funk, Tati Zaqui também ficou conhecida pelo envolvimento no mundo do conteúdo adulto. Em 2023, porém, ela surpreendeu ao anunciar sua conversão. Em depoimentos emocionados, contou que sempre teve resistência em relação à igreja, mas acabou encontrando paz e acolhimento no ambiente religioso. Desde então, frequenta cultos com familiares e amigos, afirmando que sua vida ganhou outro sentido.