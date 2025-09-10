Lourena celebra nova fase na música e gravidez do primeiro filho

Nesta quinta-feira (11/9), a cantora Lourena lança o single Eles Não Querem. Com distribuição da gravadora Pineapple Storm, a música marca uma nova fase da artista, que está à espera do primeiro filho. Produzida pelo Terror dos Beats, o rap tem uma batida intensa com uma atmosfera serena e uma letra que reflete as limitações impostas pela sociedade e a necessidade de transcendê-las para viver a verdadeira essência da vida.

Neste trabalho, a cantora quis trazer o rap misturado com o acústico, instrumental, de forma orgânico e melodia que abraça o público. “Quis algo mais suave, mas também de forma profunda. O texto no final também fala muito sobre o que é o destino, sobre a vida, sobre como o universo acredita e o que ele espera da gente. O mais importante é viver com consciência sempre”, diz a artista.

Lourena afirma que a música traz um indagamento ao compromisso social. “Imagina o que será o futuro, o que a gente tem feito para que a nova geração possa vir com alma, com força, com esperança, luz, conhecimento, em como a gente tem propagado e tem plantado principalmente coisas boas para que essa próxima geração possa colher”. A cantora completa que a música fala bastante sobre suas raízes: “Como muitas das vezes um sistema não quer que a gente enxergue a verdade”.

Atualmente, Lourena conta com mais de 4 milhões de ouvintes no Spotify e soma mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Eles Não Querem afirma não somente o crescimento de Lourena na cena, mas que o rap feminino segue como um espaço de resistência, verdade e afeto, em uma nova fase de vida e carreira.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel