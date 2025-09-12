Festival Raridades leva hip hop ao palco do Teatro dos Bancários

Neste domingo (14/9), será realizado no Teatro dos Bancários o Festival Raridades, que valoriza a cultura do hip hop. A partir das 16h, a programação contará com exposições, discotecagem e lançamentos. Os ingressos para o evento estão à venda a partir de R$30 pelo Sympla.
O evento foi criado e produzido pela produtora independente Raro Records e busca dar visibilidade para a cultura de rua. Fotografia, rap e grafite dividirão espaço no festival garantindo uma programação plural. Um dos destaques do evento será o lançamento do álbum Surfista de 808, de Rachmemo.
Além de Rachmemo, estarão no palco do Raridades o DJ Joseph, a banda Fora da Caxa, o rapper Sérgio Cândido, e outros artistas de hip hop. Além da música, farão parte do festival a exposição de grafites Raridades Periféricas, de diversas grafiteiras do DF, e a exposição fotográfica Os Invisíveis, de Danilo Rodrigues, que retrata o cotidiano com imagens em preto e branco.
Serviço
Festival Rraridades
Neste domingo (14/9), a partir das 16h, no Teatro dos Bancários (EQS 314/315, Asa Sul, Brasília/DF). Ingressos à venda a partir de R$30,00 pelo Sympla.
Confira a programação completa:
DJ Joseph, às 16h
Foradacaxa, às 16h30
Sérgio Cândido (lançamento do álbum "Não Sou Um Gênio"), às 17h15
Raro Convida (Akao.47, Hate Rct, Babi, Bluntpk e João, O Absurdo), às 18h
DJ Jay Lee, às 19h
Matuto, às 19h30
Rachmemo (lançamento do álbum "Surfista de 808"), às 20h15
Raffa Moreira, às 21h
Exposições: "Raridades Periféricas" (grafite feminino) e "Os Invisíveis" (fotografia de Danilo Rodrigues)