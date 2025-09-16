Sala Le Corbusier tem programação gratuita de filmes franceses em setembro

Embaixada da França exibe dois filmes até o final do mês de setembro - (crédito: Agência Brasil)

Nesta quarta-feira (17/9) e no dia 24 de setembro, a Embaixada Francesa apresenta as comédias românticas Playlist (2022) e Página em branco (2022) em sessões gratuitas, ambas às 19h.

Leia também: Nintendo Direct celebra 40 anos de Super Mario com novos anúncios

Em Playlist, Sophie, 28 anos, sonha ser cartunista, mas trabalha como garçonete. Entre experiências amorosas e profissionais, ela aprende sobre a vida e amadurece. Sophie não para de pensar em Daniel Johnston, que canta que o verdadeiro amor um dia inevitavelmente chagará.

Leia também: Primeira edição presencial do Arte Kãdãga, neste sábado (13/9), no Paranoá

Página em branco apresenta a história de Eloïse, que perde a consciência após acordar sozinha num banco em Paris. Determinada a desvendar o passado, ela começa então uma divertida investigação buscando lembranças que a ajudem a reconstruir sua identidade. A personagem busca a chave para entender não apenas quem ela foi, mas quem ela pode se tornar.

Leia também: Renata Jambeiro apresenta o show Damas do Samba neste sábado (13/9)

Serviço



Sessões gratuitas, na sala Le Corbusier (Embaixada Francesa).

Filmes Playlist, 17 de setembro, e Página em branco, em 24 de setembro, às 19h.