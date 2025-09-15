Oscar 2026: rivalidade esquenta entre "O agente secreto" e "Manas"

Após brilhar em Cannes, o premiado O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, enfrenta um novo rival na disputa pela indicação brasileira ao Oscar de melhor filme internacional de 2026. Manas, de Marianna Brennand, ganhou força em discussões nas redes sociais sobre o representante nacional da cerimônia — decisão que será anunciada nesta segunda-feira (15/9).

Embora a obra protagonizada por Wagner Moura parecia ser o favorito ao Oscar devido às quatro premiações no Festival de Cannes, Manas surgiu como um forte concorrente. Isso porque o ator norte-americano Sean Penn se tornou produtor executivo do filme para ampliar a sua visibilidade.

No último fim de semana, Manas — disponível no catálogo da Amazon Prime Video — foi exibido em Los Angeles em sessão que contou com a presença de Penn, Julia Roberts e outras figuras de destaque de Hollywood, entre elas votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

O apoio ao filme também ganhou força no meio empresarial. Mais de 70 nomes assinaram uma carta em defesa da candidatura da obra, distribuída pela assessoria da Vibra Energia (antiga BR Distribuidora). O documento, que reforça a importância de enfrentar a violência sexual contra meninas, traz apoio de representantes de empresas como Magazine Luiza, Vale, LinkedIn e MRV.

No elenco, Dira Paes integra a produção, que já soma 28 prêmios desde a estreia mundial em Veneza, em agosto de 2024. Na ocasião, o longa recebeu o Directors Award, principal prêmio da Giornate degli Autori, seção independente paralela ao festival.

Além dos dois longas em evidência, outros títulos também disputam a vaga: Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; O Último Azul, de Gabriel Mascaro; e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi.

Disputa de peso

Em paralelo ao movimento empresarial, a repercussão também cresceu nas redes sociais. No X (antigo Twitter), a hashtag #OAgenteSecretoNoOscar foi usada por internautas que criticaram o apoio a Manas. “Queremos Agente Secreto, não apoiamos o lobby milionário por trás de Manas”, escreveu um usuário em resposta a uma publicação da Academia.

“A diretora de Manas é da família Brennand, umas das grandes de Pernambuco, tem poder em vários meios, poder que passa de geração em geração desde do Brasil Colônia. Essas pessoas não estão acostumadas a serem recusadas ou receberem um não”, opinou um segundo internauta.

A disputa acabou atingindo até artistas brasileiros. Fernanda Torres precisou se pronunciar após receber críticas por ter celebrado o apoio de Sean Penn ao longa de Marianna. Em vídeo publicado no domingo (15/9), a atriz disse: “Meu post sobre o Manas não era campanha para escolher ninguém para o Oscar, e acho que um filme ser escolhido não significa que o outro foi rejeitado. Desculpe qualquer mal-entendido, sou a favor de todos”.

Na postagem original, que gerou a polêmica, Fernanda havia destacado o entusiasmo de Penn com o filme brasileiro: “O Penn foi o primeiro a abraçar o Ainda Estou Aqui, quando desembarcamos em Los Angeles. O Manas merece demais”.

Do que se trata o filme Manas?

A protagonista é Marcielle (também chamada de Tielle), menina de 13 anos que vive na Ilha do Marajó, no Pará, com seus pais e três irmãos.

Ela idealiza sua irmã mais velha, Claudinha, que saiu da comunidade após “arrumar um homem bom” e nunca mais voltou.

Conforme Marcielle cresce, ela começa a perceber que muitas de suas idealizações são ilusórias — ela vive cercada por violências e opressões, dentro da família e fora dela.

Ela decide confrontar esse ciclo de violência que afeta sua família, as mulheres da sua comunidade e sua própria trajetória.

O filme trata de abuso sexual infantil, exploração sexual, violência de gênero, incesto, silêncio familiar e comunitário.

A violência não é mostrada de forma gráfica ou explícita. A narrativa opta por uma abordagem sensível e respeitosa, evitando expor de maneira chocante, para focar mais no impacto, no sentimento de Marcielle, na opressão visível e invisível.

A produção de Manas envolveu pesquisa de cerca de dez anos, reunindo relatos reais da Ilha do Marajó sobre exploração sexual, pedofilia, abusos.



Elenco e equipe

Direção: Marianna Brennand.

Roteiro: colaborativo, com Marianna Brennand, Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Antonia Pellegrino, Camila Agustini e Carolina Benevides.

Elenco principal: Jamilli Correa (Marcielle/Tielle), Dira Paes (personagem Aretha, policial), Fátima Macedo (mãe Danielle), Rômulo Braga (pai Marcílio)



Premiações e exibições

Estreou no Festival de Veneza, na mostra paralela Giornate degli Autori, onde ganhou o GDA Director’s Award.

Recebeu mais de 20 prêmios internacionais desde essa première.

Ganhou o prêmio Women In Motion Emerging Talent Award no Festival de Cannes 2025, para Marianna Brennand e o Prêmio na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo de 2024.

Participou de muitos festivais pelo mundo: Toulouse, Toronto, São Francisco, Istambul, etc.

