Festival de cinema descentraliza a cultura para outras regiões

Para comemorar a 58° edição do Festival de Cinema de Brasília, a programação do evento se estendeu para outras Regiões Administrativas, longe do Plano Piloto, principal palco do Festival. Intitulada “descentraliza”, a iniciativa leva sessões de cinema e oficinas para cidades como Ceilândia, Gama (no Sesc dessas cidades) e Planaltina, cujo complexo cultural recebe a programação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Um dos braços do projeto , o Festivalzinho convida crianças estudantes da rede pública dessas cidades para assistir a alguns curtas, que também estão na o circuito de premiação do festival. As sessões são realizadas no período da manhã, com início às 9h30, e ocorrem até a próxima sexta-feira (19/9).

Nesta terça-feira (16/9), cinco turmas da Escola Classe 15, de Ceilândia, assistiram a quatro curtas: Noites notícias da Lua; A história de Ayana; Seu vô e a baleia e Baú. Professor do 2° ano do Ensino Fundamental, Glauber Ventura, 39 anos, acredita que o projeto é um caminho para fomentar a cultura nas crianças. “A cultura sempre é importante, principalmente para crianças de regiões mais carentes. Então, essas práticas são fundamentais para que elas possam desenvolver uma consciência de outras culturas e outras realidades”, afirmou.

Leia também: Renato Barbieri fala sobre carreira e Festival de Cinema de Brasília

Ele também afirma que descentralizar o acesso à cultura é um processo valoroso para essas crianças. “Trazer esses festivais para mais perto das crianças facilita esse desenvolvimento. O transporte mais barato e os lanches oferecidos são fatores importantes para a inclusão social das crianças”, acrescentou.

Leia também: Festival de Brasília homenageia legado de cineastas

A supervisora da EC 15 Kayla Dias, 44, também afirma que a descentralização do festival fortalece os laços das crianças com manifestações culturais. “Já participamos de outros eventos no Plano Piloto. Realizar esses eventos mais perto das crianças facilita as nossas iniciativas”, contou. Ela ainda relata a emoção das crianças ao saberem do evento. “Elas ficaram muito animadas pela oportunidade. Estamos sempre passeando por Brasília e a reação é sempre a mesma”, destacou.

Leia também: Mostras paralelas diversificam cardápio de filmes do festival

O pequeno Samuel, 8 anos, estava muito alegre por assistir aos filmes. “Eu gosto muito desses passeios. Por mim, trocaria a sala de aula pelo cinema”, disse. Agitado por conta da emoção, ele pede mais passeios para o cinema. “Eu queria que tivesse mais passeios assim. É muito bom assistir com os amigos”, finalizou.

Sessões

Além do festivalzinho, o festival de cinema também oferece sessões para turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que acontecem às 19h45. Essas sessões também são abertas ao público geral e fazem parte da mostra competitiva de filmes. Confira a programação completa neste link.



