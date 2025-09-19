InícioDiversão e Arte
tá quase

EA Sports 26 ganhar trailer de lançamento com fãs "cobrando" melhorias

Sucessor de FIFA entrou em seu terceiro título, prometendo melhorias aos montes para sua comunidade.

Craques reclamam melhorias em novo trailer de EA Sports FC 26. - (crédito: Reprodução/EA)
Craques reclamam melhorias em novo trailer de EA Sports FC 26. - (crédito: Reprodução/EA)

A nova edição de um dos jogos de futebol mais tradicionais dos videogames ganhou uma prévia anunciando sua chegada em 26 de setembro. O trailer traz os jogadores fazendo apelo aos desenvolvedores para mudanças dentro do jogo, a prévia ainda trouxe o craque do Real Madrid, Jude Bellingham. 

O jogador estampou a capa da versão de 2025 e agora volta acompanhado de Jamal Musiala, enquanto Zlatan Ibrahimovi aparece como capa da Edição Ultimate do jogo em quarto cheio de referências a craques do futebol, incluindo Ronaldo.

Aqueles que adquirirem a Edição Ultimate poderão jogar antes graças ao acesso liberado à meia-noite nos consoles e no PC, com o acesso antecipado começando nesta sexta-feira (19/9). Para aqueles que compraram a versão base, o jogo estará disponível apenas no lançamento global no dia 26 de setembro, contudo para quem adquiriu está versão no PC, o título chega antes, podendo ser acessado a partir do dia 25 de setembro, às 13h (horário de Brasília). Além disso, assinantes do serviço EA Play terão direito a um teste de 10 horas, enquanto os membros do EA Play Pro, terão acesso completo ao jogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

EA Sports 26 chega em 26 de setembro para o PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC.

Saiba Mais

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 19/09/2025 10:30
x