EA Sports 26 ganhar trailer de lançamento com fãs "cobrando" melhorias

A nova edição de um dos jogos de futebol mais tradicionais dos videogames ganhou uma prévia anunciando sua chegada em 26 de setembro. O trailer traz os jogadores fazendo apelo aos desenvolvedores para mudanças dentro do jogo, a prévia ainda trouxe o craque do Real Madrid, Jude Bellingham.

O jogador estampou a capa da versão de 2025 e agora volta acompanhado de Jamal Musiala, enquanto Zlatan Ibrahimovi aparece como capa da Edição Ultimate do jogo em quarto cheio de referências a craques do futebol, incluindo Ronaldo.

Aqueles que adquirirem a Edição Ultimate poderão jogar antes graças ao acesso liberado à meia-noite nos consoles e no PC, com o acesso antecipado começando nesta sexta-feira (19/9). Para aqueles que compraram a versão base, o jogo estará disponível apenas no lançamento global no dia 26 de setembro, contudo para quem adquiriu está versão no PC, o título chega antes, podendo ser acessado a partir do dia 25 de setembro, às 13h (horário de Brasília). Além disso, assinantes do serviço EA Play terão direito a um teste de 10 horas, enquanto os membros do EA Play Pro, terão acesso completo ao jogo.

EA Sports 26 chega em 26 de setembro para o PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC.