Dispatch: Jogo que une The Office com super-heróis ganha trailer e data de lançamento

Um escritório criado para direcionar heróis para as mais diversas emergências, desde resgatar gatinhos em árvores até salvar a cidade sendo atacada por supervilões. - (crédito: Reprodução/AdHoc)

Com um novíssimo trailer o jogo de estreia do estúdio composto por vários profissionais experientes do mundo dos point and clicks, a AdHoc apresenta Dispatch, título que vai trazer Aaron Paul de Breaking Bad no papel de um super-herói em decadência que tenta se reerguer através de um emprego “normal”. Inspirado em comédias de escritório, como The Office, misturada ao humor e sátira aos super-heróis, Dispatch chega em 22 de outubro deste ano.

A data era muito antecipada pela comunidade, a demonstração do jogo foi uma das mais disputadas no Steam Next Fest do meio de ano e bateu mais de 700 mil marcações na lista de desejos dos usuários da plataforma.

O jogo será dividido em oito episódios, com dois chegando já no lançamento e os demais saindo a cada dois, toda quarta-feira até a temporada ficar completa. E apesar da divisão, os jogadores só precisam adquirir o material uma única vez para terem acesso aos episódios. A ideia por trás do lançamento separado e dar material para a ativa comunidade de Dispatch debater sobre as melhores escolhas e desfechos de cada momento da história.

“Achamos que o formato de lançamento é uma parte subestimada da experiência do jogador”, disse Nick Herman, cofundador do AdHoc Studio e Diretor Criativo do Dispatch. “Episódico é um formato que torna a história fácil de acompanhar e compartilhar com os amigos. Queremos que o lançamento do Dispatch seja um "jogo de compromisso", mas com a cadência semanal de um programa de TV, em vez de pedir que as pessoas esperem meses entre cada lançamento.”

O trabalho edifica o homem

Depois da derrota, Robert passa um tempo com sua amiga de manto, Blonde Blazer, tentando descobrir seu próximo passo. (foto: Reprodução/AdHoc)

No mundo de Dispatch, existe uma agência responsável por enviar heróis para atender a emergências diversas, desde gatos presos em árvores até roubos a joalherias. No jogo você controla Robert Robertson, que outrora foi conhecido como Mecha-man, um heroi com uma armadura mecânica gigante que após uma derrota humilhante aposentou seus dias de combate pela justiça. Assim, Robert vai trabalhar numa agência de despacho de herois para as situações de perigo, gerenciando cada super-ser para o problema mais adequado. Contudo, o novato acaba pegando uma nova equipe de vilões reformados que querem ser vistos de uma forma diferente pela sociedade, o Time Z.

Evento de anúncio

Mecha-man chega para salvar o dia. (foto: Reprodução/AdHoc)

O Correio foi convidado para o evento digital e revelação do trailer novo de Dispatch e pode ouvir alguns dos desenvolvedores e fundadores da AdHoc, Nick Herman, Natalie Herman e Pierre Shorette sobre algumas possibilidade que vão estar disponíveis dentro do jogo, além de como, foi o processo de desenvolvimento do título.

Os desenvolvedores confirmaram que o jogo vai ter diferentes finais dependendo das escolhas do jogador ao longo da campanha, além de relatar a importância da construção das relações entre os personagens, tanto para o fim do jogo, quanto para o início da produção: “O foco era nisso em primeiro lugar e depois na jogabilidade” afirmou Nick, “Tem que fazer decisões difíceis” completou Pierre.

A ideia inicial do projeto era criar uma mistura entre The Office e um mundo integrado de heróis como o visto nos Vingadores da Marvel, as principais inspirações rondam as séries que ganharam a cultura pop nos últimos tempos, além de The Office, Ted Lasso e Barry foram grandes influências para desenvolver o humor presente no jogo. E na parte de capa e máscara, séries que desconstroem o mito do super-herói como The Boys e Invencível, também foi essencial para a construção do universo de Dispatch.

Por fim, Nick ainda destacou que para eles a melhor coisa de todo o projeto foi ver gente que não era muito afim do gênero de point and click participar da comunidade e começou a jogar Dispatch.

