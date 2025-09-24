Havaiano Mike Love traz mistura de reggae, rock e jazz para Brasília

O havaiano, Mike Love, um dos nomes mais importantes do reggae na atualidade, traz a turnê Leaders para o Brasil e se apresenta no Festival Voa. O show é na Orla da Concha Acústica, a partir das 20h, no dia 26 de setembro. O músico se inspira no rastafarismo e no reggae tradicional com um estilo que mistura o reggae com rock, blues e jazz. Os ingressos custam a partir de R$120 (meia-solidária com a doação de 1kg de alimento não perecível), na plataforma Shotgun.

Mike Love é nascido em O'ahu, Havaí, nos Estados Unidos. Desde jovem, se conecta à música e à natureza. A carreira do artista começou em 2008, com influência da família. Seu primeiro álbum foi The Change I’m Seeking (2012), com as músicas Permanent Holiday e Earthlings, que abordam questões sociais. O mais recente, lançado em 2024, foi Leaders, no qual Love investe em letras profundas para trabalhar sua temática principal, as questões sociais.

No último álbum, o cantor chama a atenção para um levante da sociedade por mudança. Esse festival antecipa o evento que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro. Ele passa também por outras cidades pelo país, Franca (SP), São Paulo (SP), Bragança Paulista (SP), Santo André (SP), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG) e encerra a passagem pelo Brasil no Festival Encontro das Tribos em São Bernardo do Campo (SP).

Serviço

Festival Voa com Mike Love

Dia 26 de setembro, a partir das 20h, na Orla da Concha Acústica (SCEN – Brasília). Os ingressos custam a partir de R$120 a meia-solidária com a doação de 1kg de alimento não perecível, na plataforma Shotgun. Classificação indicativa 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel