Grammy Latino: Saiba quem é Sued Nunes, cantora baiana indicada a Artista Revelação

Através das redes sociais, a jovem anunciou a indicação ao prêmio. Afirmou, também, repassar na memória as dificuldades enfrentadas durante o início da trajetória - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

A cantora baiana Sued Nunes, de 25 anos, é uma das artistas indicadas ao Grammy Latino 2025. Natural da cidade de Sapeaçu, na região do Recôncavo da Bahia, é finalista da categoria de Melhor Artista Revelação na premiação internacional. A cerimônia acontece no dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, a jovem revelou pensar nas dificuldades enfrentadas durante o início da trajetória. "Sendo sincera, estou revisitando na memória todas às vezes em que cantei com um machucador na porta de casa no batente de mainha. Tudo era tão grande. Eu brincava de ter certeza", escreveu.

"Me sinto feliz de continuar fazendo, me sinto feliz de repetir quantas vezes for preciso de que o tempo é algo particular de cada um e eu agarro o meu. Eu tô feliz. Tem muita água nos meus olhos agora, muita água e poucas palavras", acrescentou.

A indicação da baiana veio por meio do álbum Travessia. Lançado em 2021, é o primeiro de dois discos lançados por ela até agora. O segundo, Segunda-feira, saiu três anos depois, em 2024. No Instagram, ela acumula 53 mil seguidores. Em plataformas de música, são 266 mil ouvintes mensais.

Outros sucessos incluemas músicas Eixo e Roupa Branca. É conhecida, principalmente, pela musicalidade relacionada à religiões de matriz africana e junção da característica com elementos oriundos da música eletrônica.