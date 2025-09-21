InícioDiversão e Arte
Anitta: ‘Sinto uma felicidade mais plena quando estou recolhida’

Anitta vive 2025 longe dos holofotes, em ano sabático após Savage Funk

Após anos sob os holofotes, Anitta decidiu viver 2025 de forma diferente. A cantora, de 32 anos, "optou por um ano sabático após o álbum Savage Funk", lançado em 2024.

Ela tem seguido um estilo de trabalho comum nos Estados Unidos. "O artista descansa, depois grava, lança o álbum, faz turnê e retorna ao descanso", explicou.

Menos exposição e mais privacidade

A cantora revelou ter reduzido aparições públicas e postagens pessoais. "Escolhi mais privacidade e sinto-me mais feliz sendo mais reservada", contou aos fãs no Instagram.

Segundo Anitta, essa decisão representa uma fase mais madura. "Hoje não sinto vontade de expor tudo. Estou mais plena, com uma felicidade diferente, mais recolhida", completou.

