InícioDiversão e Arte
HORÓSCOPO

Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (23/9)

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta terça-feira, 23 de setembro, de acordo com cada signo

Horóscopo astrologia esoterico - (crédito: Pixabay/Reprodução)
Horóscopo astrologia esoterico - (crédito: Pixabay/Reprodução)

CERTEZA ABSOLUTA
Data estelar: Sol em oposição a Netuno e trígono com Urano.

Enquanto nossa humanidade não desenvolve a visão espiritual que lhe brinda com imparcialidade, a única maneira de participar de uma experiência que nos tire do tormento das dúvidas e dilemas é a paixão, já que, enquanto apaixonados, vivemos um estado de exaltação e comunhão que nos brinda com a certeza absoluta de que nascemos para esse momento.

A paixão pode ser de natureza íntima, com uma pessoa em especial, mas também pode ser o fervor que nos leva a abraçar uma causa ou uma ideologia, tanto quanto a devoção ardorosa que experimentamos quando nos entregamos confiantes à adoração do Divino em qualquer de suas formas.

A paixão, por isso, enquanto não desenvolvemos a visão espiritual, continua sendo a única experiência perfeita ao nosso alcance, o único estado em que temos certeza absoluta do que vivemos.

  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção
  • Horóscopo
    Horóscopo Produção

ÁRIES (21/03 – 20/04)
Quando alguém venha a lhe apresentar alguma verdade inconveniente, depois das reações habituais, procure tomar um tempo para meditar sobre o assunto, até assimilar a nova informação e acomodá-la em sua vida interior.

TOURO (21/04 – 20/05)
É evidente que tudo poderia ser melhor, porém, as coisas são como são e não como a gente imagina que deveriam ser, e quanto antes sua alma adotar uma postura realista diante do cenário, mais fácil vai ser tudo para todos.

GÊMEOS (21/05 – 20/06)
A boa vontade é a chave mágica que abre todas as portas, porque mesmo que você tenha de lidar com pessoas nada agradáveis, a magia da boa vontade facilitará o contato com elas. Procure acentuar sua boa vontade.

CÂNCER (21/06 – 22/07)
Nada será como antes, nunca mais, porém, apesar de sua alma ser saudosa, nesta parte do caminho será sábio não perder tempo demais nesse sentimento, porque é necessário ir arquitetando o novo futuro. É mesmo por aí.

LEÃO (23/07 – 22/08)
Mesmo você não tendo entendido o que acontece, ainda assim é melhor continuar avançando, porque as coisas irão se esclarecendo sobre a marcha dos acontecimentos. Em frente com sua luta, que o tempo não espera por ninguém.

VIRGEM (23/08 – 22/09)
As coisas tendem a correr bastante bem nesta parte do caminho, mas, como sempre, o fator humano complica tudo e, assim, o que poderia ser objeto de celebração acaba envolvendo situações que não merecem celebração.

LIBRA (23/09 – 22/10)
O encantamento é lindo, mas enganoso. É imprescindível que, nesta parte do caminho, sua alma resista bravamente à tentação de ficar perdendo tempo com a ilusão do encantamento, e se dedicar ao que pode ser feito.

ESCORPIÃO (23/10 – 21/11)
Aquilo que você poderia fazer, mas que por uma visão estratégica você decida abster de colocar em marcha, é justamente o que precisa ser amadurecido ainda mais, mesmo que a tentação seja chutar o balde.

SAGITÁRIO (22/11 – 21/12)
A complexidade dos relacionamentos humanos não há de ser desconsiderada nesta parte do caminho, porque apesar das idas e vindas e das promessas quebradas, tudo continua se desenvolvendo da melhor forma possível.

CAPRICÓRNIO (22/12 – 20/01)
O que você puder fazer para emplacar suas pretensões, encontrará no dia de hoje um cenário mais receptivo, que facilita seus movimentos. Todo dia é dia de atuar, mas há dias, como hoje, mais propícios.

AQUÁRIO (21/01 – 19/02)
Quanto mais ampla seja sua visão dos acontecimentos, mais fácil será para sua alma aceitar todas as nuances que, vistas de perto, parecem constituir um cenário adverso. Porém, o cenário mais amplo é muito auspicioso.

PEIXES (20/02 – 20/03)
As ilusões são lindas, mas precisam ser dominadas a rédea curta, porque senão sua alma perde tempo se encantando com elas enquanto as reais oportunidades de avanço passam despercebidas. Melhor isso não ser assim.

Saiba Mais

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/09/2025 04:00
x