Tom Holland aparece pela primeira vez após acidente em set de ‘Homem-Aranha’

Tom Holland participou de evento beneficente em Londres ao lado de Zendaya e familiares, um dia após sofrer concussão nas filmagens de Homem-Aranha 4 - (crédito: Reprodução / Instagram / @thebrotherstrust / Sony)

Após sofrer um uma concussão durante as filmagens de Homem-Aranha 4 e interromper as gravações do longa, Tom Holland fez sua primeira aparição pública, em Londres. Ao lado de sua noiva, Zendaya, o intérprete de Peter Parker compareceu a um evento beneficente promovido pela instituição de caridade que administra com os irmãos Sam, Harry e Paddy Holland, a The Brothers Trust.

Holland se acidentou na última sexta-feira (19/9), segundo a revista Variety. Mesmo assim, fez presença no evento um dia depois, no sábado (20/9), conforme a People. O ator britânico estava acompanhado, além dos irmãos, de sua parceira e de Jacob Batalon — trio que protagonizou os filmes do herói aracnídeo nos últimos anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vestindo um terno elegante, Holland aparentava estar saudável. O astro de Hollywood foi o apresentador de um quiz, cujo um dos prêmios era uma partida de golfe com ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Hope Whitaker (@laurahopewhitaker)