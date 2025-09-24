Tom Holland aparece pela primeira vez após acidente em set de ‘Homem-Aranha’

Após sofrer um uma concussão durante as filmagens de Homem-Aranha 4 e interromper as gravações do longa, Tom Holland fez sua primeira aparição pública, em Londres. Ao lado de sua noiva, Zendaya, o intérprete de Peter Parker compareceu a um evento beneficente promovido pela instituição de caridade que administra com os irmãos Sam, Harry e Paddy Holland, a The Brothers Trust.
Holland se acidentou na última sexta-feira (19/9), segundo a revista Variety. Mesmo assim, fez presença no evento um dia depois, no sábado (20/9), conforme a People. O ator britânico estava acompanhado, além dos irmãos, de sua parceira e de Jacob Batalon — trio que protagonizou os filmes do herói aracnídeo nos últimos anos.
Vestindo um terno elegante, Holland aparentava estar saudável. O astro de Hollywood foi o apresentador de um quiz, cujo um dos prêmios era uma partida de golfe com ele.
