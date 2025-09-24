Anitta explica por que evita cantar ao vivo em premiações

Durante sua participação no reality show musical “Estrela da Casa”, exibido pela TV Globo, a cantora Anitta abriu o jogo sobre um tema que sempre desperta debate: o uso de playback em premiações. A artista revelou que prefere gravar sua voz dias antes das apresentações para garantir a qualidade do áudio transmitido ao público.

Segundo Anitta, a decisão é motivada por fatores técnicos: “A acústica muda quando o local está cheio e a transmissão ao vivo pode apresentar instabilidades. Eu me preocupo com como vai soar para quem assiste pela televisão, com milhões de pessoas assistindo”, explicou.

A cantora não esconde que essa prática gera críticas. “Não quero saber. Vão falar mal, que é ‘playback’… Vai no meu show, vê ao vivo, que está ótimo”, afirmou, enfatizando que sua prioridade é oferecer uma performance de qualidade para o público em casa.

A explicação de Anitta dividiu opiniões na internet. Alguns internautas elogiaram a sinceridade e classificaram a decisão como inteligente, já que grandes eventos têm exigências técnicas complexas. Outros, no entanto, compararam a atitude da artista com colegas que insistem em se apresentar ao vivo, mesmo sob riscos.

“Demi Lovato nunca usou playback em premiações. É preciso coragem”, comentou uma fã nas redes. Outro usuário ressaltou: “Joelma canta ao vivo em todos os shows, mesmo dançando intensamente. Isso é entrega”.

Por outro lado, defensores da brasileira viram na fala um sinal de profissionalismo. “Isso é engenharia de som. Quem trabalha com audiovisual entende perfeitamente”, opinou um internauta.

A postura transparente de Anitta não surpreende quem acompanha sua carreira. A cantora construiu sua imagem pública baseada em autenticidade, mesmo quando isso gera críticas. Sua explicação sobre o playback mostra não apenas uma preocupação técnica, mas também uma estratégia de gestão de imagem.

Anitta esclarece rumores sobre novo projeto de mantras

Na última segunda-feira (22), a equipe da cantora Anitta divulgou um comunicado aos fãs para esclarecer rumores sobre um suposto lançamento da artista envolvendo mantras. Na tarde daquele dia, os admiradores da cantora notaram o registro de 33 títulos na plataforma da ASCAP (Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editoras), ferramenta utilizada para formalizar direitos autorais. Ao observarem os registros, os fãs começaram a especular sobre a possibilidade de Anitta lançar um álbum de mantras.

Os registros foram realizados por Anitta em parceria com sua guru espiritual, Max Tovar. Na ocasião, foram cadastradas 33 novas composições que simbolizavam 33 passos de meditação. Ao perceber a repercussão entre os fãs, a equipe da cantora decidiu se manifestar oficialmente para esclarecer a verdadeira finalidade do projeto. Eles explicaram que os registros não tinham qualquer relação com a carreira musical de Anitta e que se tratava de um trabalho voltado à criação de um livro de meditações guiadas:

“Na verdade, elas pertencem a um projeto de livro com meditações guiadas, algo totalmente diferente do que vocês estão imaginando.”

A equipe também reforçou o caráter pessoal do projeto e pediu compreensão por parte do público. Eles destacaram que os movimentos realizados pela cantora têm um propósito íntimo e espiritual, sem causar qualquer prejuízo ou ofensa a terceiros:

“Esses movimentos fazem parte de um propósito pessoal dela, que não ofende nem prejudica ninguém. Portanto, independentemente da opinião e do gosto pessoal de cada um, gostaríamos de pedir respeito com as pessoas envolvidas.”

Atualmente, Anitta se mantém afastada de lançamentos musicais. Sua última participação ocorreu em uma edição da faixa Parado no Bailão, lançada em 12 de setembro. Intitulada Parado no Bailão – Mundial, a música conta com a colaboração de MC L da Vinte, MC Gury e Neton Vega. O último lançamento da cantora como artista principal ocorreu em 14 de março, quando divulgou a faixa Larissa para seu documentário “Larissa: The Other Side of Anitta), disponível na Netflix.