Roda de Samba do Bom Gosto agita a Aruc neste sábado (27/9)

Grupo Bom Gosto se apresenta na Aruc neste sábado (27/9) - (crédito: Divulgação)

O Projeto Brasília Convida promove a Roda de Samba do Bom Gosto na Aruc (SRES Área Especial 8 - Cruzeiro Velho) neste sábado (27/9), a partir das 17h. A entrada é livre para estudantes de escolas públicas; para o público geral, os ingressos são gratuitos até 19h30, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. A entrada da área VIP promocional custa R$30, com doação de alimento, e está à venda no site Sympla.

Cinco artistas integram a programação. Às 18h, o grupo Samba Urgente se apresenta; às 19h, Grupo SDA, seguido por Fernando Chaves, às 20h30; às 21h30, Samba da Tia Zélia sobe ao palco; o grupo Bom Gosto encerra o evento com show às 23h30.

Última atração da noite, o grupo Bom Gosto foi formado em 1997 no Rio de Janeiro. Com mais de 10 álbuns lançados, acumulam dois milhões de ouvintes mensais no Spotify e tem sucessos como Jeito Carinhoso, Patricinha de Olho Azul e Curtindo a Vida.

Serviço

Roda de Samba do Bom Gosto

Neste sábado (27/9), a partir de 17h, na Aruc (SRES Área Especial 8 - Cruzeiro Velho). Entrada gratuita para estudantes de escolas públicas; para o público geral, entrada livre até 19h30, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Para a área VIP promocional, ingressos à venda no site Sympla, a R$30.