"Ostinato", espetáculo de dança sobre monstruosidade, chega a Taguatinga

Desconforto, repulsa e reflexão são alguns dos sentimentos envolvidos no espetáculo. "É profundamente expressivo e provocativo", diz Caroline Magalhães - (crédito: Nityama Macrini)

Com duas sessões que prometem remexer aspectos obscuros da condição humana, o espetáculo de dança Ostinato passa pelo Teatro Sesc Paulo Autran, em Taguatinga Norte, neste sábado (27/9) e no domingo (28/9), sempre às 19h. O projeto resulta de pesquisa que investiga relações entre dança e monstruosidade. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis neste link. "O que é lido como feio, a sombra, aquilo que temos vergonha de assumir que pensamos, pode nos dar pista de como convivemos em sociedade", reflete o diretor Marcos Buiati.

No palco, três intérpretes representam uma criatura mítica chamada Cérbero, que assume caráter híbrido entre humano e animal. Para impedir ameaças externas, essa figura cria uma morada subterrânea, metáfora daquilo que se tenta esconder. “O espetáculo pede um estado de vigilância que se passa pela confiança no outro”, diz o ator Jefferson Figueirêdo.

“Trata-se de revelar aspectos da condição humana. É um processo que demanda coragem, entrega e disposição para habitar territórios de estranhamento e ruptura”, comenta a intérprete Caroline Magalhães. “Esse tipo de espetáculo não apenas comunica emoções, mas tensiona convenções sociais, instigando o público a questionar suas próprias noções de humanidade”, completa Caroline.

Composta durante ensaios, a trilha sonora original reflete a proposta do ostinato, movimento repetitivo, que dá nome ao espetáculo. “Os ritmos melódicos repetitivos e transformados ao longo do tempo são o fio condutor da trilha”, revela o músico Eduardo Canavezes, que assina a composição.

Depois de Taguatinga, Ostinato vai a Samambaia, 8 e 9 de outubro, e ao Espaço Cultural Renato Russo, 14 e 15 de outubro. O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviço

Ostinato,

No Teatro Sesc Paulo Outran (Taguatinga Norte), amanhã e domingo (28/9), às 19h. Entrada gratuita, com ingressos disponíveis neste link.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel