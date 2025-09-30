Joelma traz superprodução Isso é Calypso Tour a Brasília

Joelma prepara show em Brasília no mês de outubro como parte de gravação de DVD - (crédito: Laís Eva)

Depois de etapas gravadas em Recife, São Paulo, Belém e Vitória, chegou a vez de Brasília receber a cantora Joelma para gravação do DVD Isso é Calypso Tour. Com três horas de show e cerca de 30 bailarinos no palco, a superprodução será realizada nos palcos da Granja do Torto, no dia 18 de outubro.

O projeto inclui cenografia inédita, tecnologia de ponta e figurinos exclusivos. O repertório irá passear pelos grandes sucessos da carreira solo da artista, além de clássicos que a consolidaram no cenário da música brasileira.

Joelma participou em maio do The Town, em São Paulo, e do Amazônia Live, em Belém, neste mês. Na capital federal, ela gravou em 2006 o DVD Banda Calypso Pelo Brasil, que vendeu mais de dois milhões de cópias.

Serviço

DVD Isso é Calypso Tour Brasília

18 de outubro, às 20h, na Granja do Torto

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada), disponíveis em Meu Bilhete.