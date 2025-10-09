Escritora Roseana Murray é a homenageada na Flipiri

Homenageada na 15ª Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri), que começa hoje (9/10), a escritora Roseana Murray combinou duas paixões para escrever o recém-publicado Anjos: a obra da gravadora Fayga Ostrower e histórias desses seres bíblicos imaginários. "É um livro muito especial porque ele tem a Fayga Ostrower junto comigo e acho que é uma oportunidade para o Ensino Médio, o público alvo, entrar em contato com uma grandeza da arte contemporânea. Ela (a artista) era educadora também, é muito bacana fazer enlace", explica a autora, que também vai lançar O braço mágico durante a festa. Neste último, Roseana fala, de forma lúdica e para crianças, sobre o ataque sofrido por dois pitbulls que a levou a ter que amputar um braço.

A autora conta que O braço mágico foi uma espécie de salvação. "Quando soube que perdi o braço, dei uma afundada no pântano dentro de mim e, quando voltei, tive a ideia de escrever um livro para criança onde o braço inexistente existiria de uma maneira mágica. E essa pessoa, a vó, no caso, teria muitos poderes com esse braço, de confortar as pessoas", conta. "E deu certo. As crianças adoram e é um jeito meio mágico e simples de contar a terrível tragédia que me aconteceu. E pude sair do trauma, não fiquei no trauma, dei a volta no trauma."

A ideia de associar uma sequência de histórias com anjos a ilustrações de Fayga Ostrower foi uma ideia de um amigo que entrou em contato com a filha da artista para conseguir o direito de reprodução das obras. O resultado é um livrinho muito poético e cheio de metáforas encantadoras. "Quem são os anjos eu não posso dizer, porque não sei. Não sou uma pessoa que tenha religiosidade nenhuma", avisa logo Roseana, que se sente mais conectada à divindade da natureza. "Esses meus anjos são metafóricos, porque a gente sempre tem alguns humanos que são anjos da gente, a gente também é anjo de alguns humanos", garante. Mas ela admite que sempre foi fascinada por essa figura alada que faz a ponte entre o divino e o humano. "O divino, para mim, está em tudo, para mim toda vida é sagrada", diz.

A Flipiri começa hoje e vai até sábado e reúne um time de escritores, músicos e ilustradores em torno do tema Alumiar - Ler e Criar com Energia. Além de Roseana, é homenageado também Hugo de Carvalho Ramos. Além deles, participam da festa autores como João Anzanelo Carrascoza (SP), Manuel Filho (SP), Leila Bortolazzi (SP), Corina Campos (SP), Lázaro Ribeiro (GO), Hellen Vieira da Fonseca (DF), Telma Lopes (GO), Nilson James (GO), Pedro Gordilho (BA/DF), Adriana Santos de Confresa (MT), Lionizia Goyá (GO) e Gabriela Buonocore (MA).



15ª Flipiri

De hoje a sábado, em Pirenópolis





