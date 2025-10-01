Fernanda Lima fala sobre experiência com aula de educação sexual aos filhos

Durante participação no podcast MaterniDelas, Fernanda Lima contou que contratou uma especialista para ministrar uma aula sobre sexualidade aos filhos - (crédito: Youtube/Pod Delas)

A apresentadora Fernanda Lima revelou que buscou apoio profissional para tratar da educação sexual dos filhos adolescentes, os gêmeos João e Francisco, de 16 anos. A iniciativa surgiu após assistir a uma palestra sobre sexualidade, que a surpreendeu pela quantidade de informações novas — mesmo depois de uma década à frente do programa Amor & Sexo.

A partir dessa experiência, Fernanda decidiu contratar uma especialista para ministrar uma aula exclusiva aos filhos, acompanhados de três amigos. Segundo ela, o início foi marcado por constrangimento, mas rapidamente os adolescentes reconheceram a importância do conteúdo. “Depois, eles me ligaram por vídeo e agradeceram. 'Mãe foi demais! A gente aprendeu um monte de coisa”, contou a artista durante participação no podcast MaterniDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Cláudia Raia.

Fernanda destacou que adota uma postura aberta e pouco formal para tratar do assunto dentro de casa, incentivando os filhos a lidar com a sexualidade de forma natural. “Outro dia, eles estavam falando de meninas mais novas ou mais velhas, e ficou aquele papo. Quando eu saí da cozinha eu falei: 'vou explicar um negócio para vocês: se experimentarem com as mais velhas, vocês vão aprender muito mais. Boa noite (risos). A coisa vai assim, porque eles não gostam de sentar e falar de sexo. Eles ficam com vergonha”, relatou.

Casada com Rodrigo Hilbert desde 2006, a apresentadora é mãe de três filhos: os gêmeos João e Francisco e a caçula Maria Manoela, de cinco anos.