Escolas em Taguatinga e no Guará recebem teatro popular de bonecos

O projeto Mamulengo vai à escola volta a circular no Distrito Federal na primeira quinzena de outubro. A quarta edição do evento, que começou em 2022, Taguatinga e Guará levam o espetáculo O romance do vaqueiro Benedito, além de oficinas de confecção de bonecos, a quatro escolas: CEI 08 de Taguatinga, na próxima segunda-feira (6/10), CEE 01 do Guará I (8), CEI 02 de Taguatinga (9). A programação termina na sexta-feira (10), no CEF 05 do Guará. A iniciativa é fechada à comunidade escolar.

Na peça, Benedito representa pessoas de vários nomes e lugares, como Mubarak, que significa abençoado, na Pérsia, que lidam com gado. Ele gosta de entoar aboios, cânticos dos vaqueiros que remetem à influência da cultura árabe no Nordeste brasileiro e tem que resolver diferentes problemas. “A mensagem principal é que é preciso lutar com astúcia, evitando a violência para resolver situações ali de perigo”, diz o mestre Chico Simões, criador do espetáculo. “Trata-se de festejar a vida, seja como for”, completa.

Para Simões, levar o mamulengo para as escolas possibilita diversão e conhecimento das tradições populares. “É um patrimônio nosso, é isso que nos faz ser o que somos”, defende o brincante. "No meu caso, alguém um dia foi na minha escola com o boneco, e eu vi, e isso transformou a minha vida. Então eu sei que, de alguma forma, eu estou transformando também a vida de pessoas que estão assistindo pela primeira vez numa escola."

Nos dias do espetáculo, as escolas também recebem oficina formativa para professores, mediada pelo grupo Mamulengo Presepada e pela Associação Cultural Camaleão. O Mamulengo vai à escola é realizado pela BTM Produções com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco