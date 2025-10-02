Brasília recebe Jau Peri em show exclusivo na Casa Verão Hidden Salvador

No próximo domingo (5/10), o Hidden Brasília promove um show exclusivo de Jauperí, ícone da música baiana que retorna à capital após 10 anos. O evento marca não apenas o lançamento do projeto Casa Verão Hidden Salvador, que abre a temporada dia 7 de novembro, e o encerramento da atual edição do Hidden em Brasília. Os ingressos estão à venda no site da hidden, a partir de R$ 100
Jauperí retorna à cidade e traz toda a energia e alegria do seu repertório. O cantor reúne canções que atravessam gerações. A noite promete celebrar encontros, música e a vibração contagiante do artista.
A Casa Verão Hidden Salvador movimenta o calendário cultural da Bahia, com experiências imersivas que unem arte, música e coletividade, em sintonia com a proposta inovadora que transformou o Hidden em referência no país.
Serviço
Lançamento Casa Verão Hidden Salvador
Nesta sexta-feira (5/10) no Hidden (Ruína da ASfUB, SCEN, Brasília – DF), a partir das 16h. Os ingressos podem ser comprados a partir de R$ 100, no site da Hidden.
