Infinu recebe show gratuito cantora espanhola em turnê sul-americana

No dia 16 de outubro, a cantora e compositora espanhola Karmento faz uma apresentação gratuita na Infinu. Natural de Bogarra, Karmento é uma das principais vozes do neo folclore ibérico e busca reinventar tradições musicais da região com uma estética contemporânea e poética.

Leia também: Milton Nascimento é diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy

O trabalho da cantora traz elementos da música tradicional manchega como seguidillas, copla e flamenco com uma sonoridade mais atual, e cria uma experiência que conecta identidade cultural e inovação.

O show em Brasília integra sua agenda internacional pela América Latina, marcada por apresentações no Brasil, Chile e Argentina, e será uma oportunidade única para conhecer de perto uma das vozes mais autênticas da música ibérica contemporânea.

Leia também: Doja Cat revela visão sobre a música e descarta álbum country

Karmento começou em 2012 com as canções de seu primeiro álbum, Mudanzas. Em 2020, lançou Este devenir, obra que a projetou no cenário espanhol e foi eleita pela revista MondoSonoro como um dos dez melhores discos de Música de Raíz do ano. O álbum rendeu ainda mais de 130 shows em turnê e uma indicação ao Premio MIN, um dos mais importantes da música independente espanhola.

Serviço

Karmento em Brasília

Dia 16 de outubro, a partir das 20h, na Infinu. A entrada é gratuita.