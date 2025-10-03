InícioDiversão e Arte
Infinu recebe show gratuito cantora espanhola em turnê sul-americana

Uma das principais vozes do neo folclore ibérico, Karmento chega na Infinu em Brasília

Cantora Karmento chega a Infinu - (crédito: Divulgação)

No dia 16 de outubro, a cantora e compositora espanhola Karmento faz uma apresentação gratuita na Infinu. Natural de Bogarra, Karmento é uma das principais vozes do neo folclore ibérico e busca reinventar tradições musicais da região com uma estética contemporânea e poética.

O trabalho da cantora traz elementos da música tradicional manchega como seguidillas, copla e flamenco com uma sonoridade mais atual, e cria uma experiência que conecta identidade cultural e inovação.

O show em Brasília integra sua agenda internacional pela América Latina, marcada por apresentações no Brasil, Chile e Argentina, e será uma oportunidade única para conhecer de perto uma das vozes mais autênticas da música ibérica contemporânea.

Karmento começou em 2012 com as canções de seu primeiro álbum, Mudanzas. Em 2020, lançou Este devenir, obra que a projetou no cenário espanhol e foi eleita pela revista MondoSonoro como um dos dez melhores discos de Música de Raíz do ano. O álbum rendeu ainda mais de 130 shows em turnê e uma indicação ao Premio MIN, um dos mais importantes da música independente espanhola.

Serviço

Karmento em Brasília

Dia 16 de outubro, a partir das 20h, na Infinu. A entrada é gratuita.

João Pedro Carvalho

Repórter / Fotógrafo

Por João Pedro Carvalho
postado em 03/10/2025 14:49
