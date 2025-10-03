Sobradinho recebe mais uma noite do Arte na Praça neste sábado (4/10)

Lucas Maia*

O projeto Arte na Praça retorna para sua oitava edição, na Praça das Artes Teodoro Freire, na quadra 8, em Sobradinho. O evento começa a partir das 18h e conta com diversas atrações, como Fábio Campos, da Banda FM, a dançarina Karol Thayná e a banda Velho Olho Vermelho. A festa terá praça de alimentação, exposição de artes, feira de artesanato e brinquedos para as crianças. A entrada é gratuita.

O músico Fábio Campos interpreta covers de bandas de rock internacionais como Pink Floyd, Nazareth, Black Sabbath, Nirvana, Oasis, Led Zeppelin, Foo Fighters, Iron Maiden, Queen, Bee Gees e também de grupos nacionais. Fábio se apresenta junto com Marcelo Majestade. A dançarina Karol Thayná, especialista em dança do ventre, se apresenta na praça, neste sábado. A banda Velho Olho Vermelho também marca presença com pop/rock nacional e internacional, a partir das 21h.

O evento começou em 2018, com o objetivo de revitalizar a Praça das Artes, que tinha virado ponto de drogas e violência. Após a criação do evento, a praça voltou a ser um local para cultura e lazer. A iniciativa é uma forma de valorizar os artistas locais e acontece todos os sábados. Neste ano, começou no dia 27 de setembro e deve acabar em janeiro de 2026. O Arte na Praça é realizado pela Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Administração Regional.

Serviço

Arte na Praça - 8ª edição

Neste sábado (4/10), das 18h às 23h45, na Praça das Artes Teodoro Freire, na quadra 8, em Sobradinho. A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco