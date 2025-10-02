Após sucesso de 'Ainda estou aqui', Fernanda Torres inicia novo filme

Depois de movimentar o mundo com Ainda Estou Aqui, que a levou à indicação ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres segue com novos trabalhos no cinema. Em outubro, a atriz deu início às filmagens de Os Corretores, longa em que não apenas assume o papel principal, mas também assina o roteiro.
Nas redes sociais, Fernanda celebrou a novidade com humor: “De volta ao batente”. A comédia dramática será dirigida por Andrucha Waddington, marido da atriz, que recentemente lançou Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro.
De acordo com a Variety, a trama acompanha a rotina de um casal de corretores imobiliários, explorando os altos e baixos da profissão com uma mistura de humor e drama. No elenco, já estão confirmados Bruno Mazzeo e Milhem Cortaz.
Embora Fernanda e Waddington já tenham trabalhado juntos em diversas ocasiões — como no premiado Casa de Areia (2005), também com Fernanda Montenegro, e na série Fim, baseada no livro do diretor — esta será a primeira vez que ela lidera um longa dirigido pelo cineasta. Casados desde 1997, o casal soma uma trajetória de colaborações no audiovisual.
Produzido pela Sony Pictures em parceria com a Globo Filmes, Os Corretores ainda não tem data de estreia definida.
