"Achei que fosse desmaiar", diz Lady Gaga sobre show de Copacabana

O show de Lady Gaga na praia de Copacabana, no dia 03/05, foi registrado oficialmente no Livros dos Recordes, o Guinness Book. - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Em entrevista ao Late Show with Stephen Colbert na última quinta-feira (2/10), a cantora Lady Gaga revelou que ficou tão nervosa durante o show que realizou em Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano, que chegou a pensar que desmaiaria.

Segundo Gaga, assim que pisou no palco e viu a multidão, ficou totalmente desnorteada. “Achei que eu fosse desmaiar. Fui completamente dominada pela emoção.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ela contou que nunca conseguiu se preparar para aquela sensação intensa, da mesma forma que em seus primeiros momentos de carreira. “É por isso que sempre quis fazer música, para me conectar com as pessoas. Que momento especial foi esse, que nada me preparou para esse sentimento. Eu vou te dizer uma coisa: eu me lembro ter ficado tão nervosa na performance no Brasil como na 1ª vez que me sentei ao piano”, destacou.

Leia também: Apoteótico e emocionante: show de Lady Gaga em Copacabana se torna inesquecível

O show gratuito atraiu cerca de 2,1 milhões de pessoas à Praia de Copacabana, de acordo com estimativas oficiais da Riotur. Durante a apresentação, Gaga fez um discurso emocionado agradecendo aos brasileiros pela espera, declarando que sente orgulho do carinho dos fãs.

Lady Gaga fala pela primeira vez sobre o show histórico em Copacabana! ????????????



“Aquele foi um momento especial. Nunca conseguiria ter me preparado para aquela sensação. Mas vou te dizer uma coisa: lembro de estar tão nervosa para o show no Brasil quanto estava da primeira vez que… pic.twitter.com/Q9kzkrjOqT — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) October 3, 2025

Impacto

Foi o maior público da carreira de Lady Gaga até então;

Também foi o maior show gratuito já realizado por uma mulher no Brasil;

Além do valor simbólico para a carreira da artista, houve grande repercussão social e econômica: estimativas apontam que o evento injetou mais de R$ 600 milhões na economia do Rio de Janeiro;

A volta ao Brasil

Lady Gaga não se apresentava em solo brasileiro desde 2012, quando fez shows no Rio, São Paulo e Porto Alegre. Em 2017, havia marcado presença no Rock in Rio, mas precisou cancelar em cima da hora por problemas de saúde.

Leia também: Lady Gaga se emociona antes de show no Brasil

O espetáculo em Copacabana foi parte do evento Todo Mundo no Rio (ou Mayhem on the Beach) realizado em 3 de maio de 2025. A grande estrutura contou com palco elevado sobre a areia, torres com telões, ampla transmissão ao vivo, figurinos e performances que mesclaram momentos de vulnerabilidade da artista com os fãs e performances surpreendentes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)