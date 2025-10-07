Eloá França lança livro 'As nuances dos dias' em evento no Cruls Boteco

'As nuances dos dias' é o quinto livro assinado pela autora Eloá França - (crédito: Divulgação)

A escritora Eloá França estreia, nesta quinta-feira (9/10), o quinto livro da carreira — intitulado As nuances dos dias, o trabalho traz um compilado de escritos feitos ao longo do período de isolamento social, entre 2020 e 2021. O lançamento será realizado no Cruls Boteco, na 410 Sul, às 19h.

“Tenho quatro livros publicados até agora, todos ficcionais. São três contos e uma novela. As nuances dos dias será o meu quinto lançamento e ele foge um pouco desse padrão”, diz Eloá. Segundo a escritora, a obra é um misto de estilos: “Nas crônicas, falo do meu cotidiano. Os haicais e a prosa poética são impressões da natureza. Os contos, por sua vez, são ficções inspiradas por telefonemas, conversas, etc”.

“O livro é composto por textos que escrevi durante o isolamento, quando fiquei em contato estreito com a natureza e tive um cotidiano desacelerado”, relata Eloá. Entre os anos de 2020 e 2021, a autora passou grande parte do tempo em um dos condomínios do Jardim Botânico, próxima às belezas naturais do cerrado.

Serviço

Lançamento do livro As nuances dos dias, de Eloá França

Cruls Boteco (CLS 410, bloco B, loja 36), nesta quinta-feira (9/10), às 19h

56 páginas, produção independente. R$ 40

