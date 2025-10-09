CCBB promove atividade de brincadeiras em dia das crianças

No dia das crianças o Centro Cultural Banco do Brasil comemora os 25 anos. Para a celebração, o espaço promove o projeto Rolê Cultural nos dias 12 e 25 de outubro, entre 11h e 17h dois circuitos brincantes ao ar livre. As atividades buscam aproximar as famílias de jogos tradicionais, mesas inspiradas na arte e brincadeiras que atravessam gerações.

No dia 12, a Liga Lúdica - Jogos do Mundo traz réplicas de jogos africanos, ameríndios e medievais feitos à mão ganham vida em uma vivência coletiva que atravessa gerações. Com a Liga Lúdica, as brincadeiras apresentam ao público jogos populares em diversas culturas antigas e estimulam, de forma prática e divertida, habilidades cognitivas, estratégicas e sociais.

No dia 25 a programação promove o Dia de Rolê: Jogo, Arte e Imaginação. Inspirados nas artes visuais, os jogos de mesa convidam a ler imagens, decifrar símbolos e criar caminhos. Os participantes terão a oportunidade de brincar com o Jogo das Heroínas, que homenageia Maria Felipa, Tereza de Benguela e Luiza Mahin, e propõe a criação coletiva de narrativas a partir de cartas conectadas visualmente, com personagens, objetos e símbolos que evocam a ancestralidade africana na formação do Brasil.

A programação inclui ainda jogos populares, como pula-corda, peão e ioiô para transformar a área externa do CCBB em um grande quintal compartilhado, onde correr, rir, inventar estratégias e imaginar novos futuros caminham juntos.

Serviço:

Rolê Cultural - Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil

Nos dias 12 e 25 de outubro, a partir das 11h, no CCBB. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre