Morre D’Angelo, ícone do neo-soul, aos 51 anos

O cantor, compositor e multi-instrumentista D’Angelo, nome artístico de Michael D’Angelo Archer, morreu nesta terça-feira (14/10), aos 51 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A informação foi confirmada pela família do artista em comunicado divulgado pela revista Rolling Stone.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“A estrela brilhante da nossa família apagou sua luz para nós nesta vida. Após uma longa e corajosa batalha contra o câncer, é com o coração partido que anunciamos que Michael D’Angelo Archer, conhecido por seus fãs ao redor do mundo como D’Angelo, foi chamado para casa”, diz o texto. “Somos eternamente gratos pelo legado de uma música extraordinariamente comovente que ele deixou. Pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento difícil, mas convidamos todos a se unirem a nós em luto por sua partida, enquanto também celebramos o dom do canto que ele deixou para o mundo.”

De acordo com a revista People, D’Angelo foi diagnosticado com câncer no pâncreas e estava sob cuidados paliativos nas últimas semanas. O diagnóstico, no entanto, não havia sido divulgado publicamente antes de sua morte.

Um visionário da música contemporânea

Considerado um dos maiores nomes do neo-soul, D’Angelo redefiniu os rumos da música negra nos anos 1990 e 2000. Com apenas três álbuns lançados — Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) e Black Messiah (2014) — o artista construiu uma obra pequena, porém monumental, marcada por grooves sofisticados, espiritualidade e lirismo visceral.

Leia também: Morre o jornalista Luiz Recena Grassi, aos 73 anos

Seu disco de estreia, Brown Sugar, abriu caminho para uma geração de artistas que fundiram soul, R&B, jazz e hip-hop, tornando-se um marco do gênero. D’Angelo foi indicado 14 vezes ao Grammy e venceu quatro prêmios, incluindo Melhor Álbum de R&B — por Voodoo e Black Messiah — e Melhor Performance Vocal de R&B por Untitled (How Does It Feel).

Leia também: Morre Anna Maria Camanho de Assis, professora e servidora aposentada da Fazenda

Reservado e avesso aos holofotes, o músico preferia deixar que sua arte falasse por ele. Sua influência, no entanto, transcende gerações, moldando artistas como Erykah Badu, Frank Ocean, H.E.R., Anderson .Paak e The Weeknd. O artista deixa dois filhos e uma filha.