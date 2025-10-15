Confira a seleção do Correio para o Steam Next Fest de outubro

Desde segunda-feira (13/10) uma das maiores lojas digitais de games do mercado, a Steam, começou a promover o terceiro festival de demonstrações do ano: o Steam Next Fest ou em portugês, 'Steam Vem, aí'. A intenção é apresentar novos títulos que serão lançados através dessas demos, contando com mais de 2,900 títulos de empresas gigantes até as independentes.

O Correio separou alguns dos títulos mais antecipados e curiosos que participam do Steam Next Fest 2025 de outubro.

Reanimal

Do estúdio que criou Little Nightmares I e II, a Tarsier traz um jogo inédito, na mesma pegada dos últimos títulos da empresa. Mas, dessa vez, a aventura será em dupla: dois irmãos numa busca por amigos desaparecidos. Tudo isso enquanto tentam fugir de criaturas gigantes e bizarras.

Sob comando da THQ Nordic - produtora da versão mais recente de Alone in The Dark -, o novo título promete ação cooperativa, contando com possibilidade de jogo tanto no sofá, quanto no modo online. Apesar do sucesso, Reanimal ainda não tem uma data de lançamento definida, mas está previsto para 2026 nos formatos Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S.

My Little Puppy

Dizem que os pets tem um céu só para eles e My Little Puppy conta uma história sobre um reencontro de almas, entre um cão e seu tutor. Um jogo de aventura onde um corgi chamado Bong-gu, que mora no paraíso dos cachorros, fica sabendo que o antigo dono chegou no paraíso. Então o jogador embarca nessa jornada de emoções sinceras e profundas que falam sobre o laço inquebrável de um animal de estimação e o humano. My Little Puppy lança em 2025 para PC.

Marvel Cosmic Invasion

A clássica era dos jogos de Beat’em’up trouxe vários títulos protagonizados pelos heróis da Marvel, desde o Homem-Aranha até os X-Men. Para reviver essa nostalgia, a Tribute Games, que ressuscitou um outro famoso título das Tartarugas Ninjas no mesmo estilo, criou Marvel Cosmic Invasion.

Na pegada de jogos com gráficos estilizados em pixels,o retrô trazido pela empresa remete aos títulos da era do Super Nintendo e Mega Drive, para pegar os fãs pelo coração. O elenco de personagens, que são 15 jogáveis, no total, conta com Homem-Aranha, Capitão América, Wolverine, Tempestade, Venom, She-Hulk, Rocket Racoon e muito mais.

O jogo permite até quatro jogadores simultâneos com diferentes personagens. Os heróis terão que lidar com a calamidade do Aniquilador que vai tentar dominar o espaço através de tropas cósmicas. Marvel Cosmic Invasion ainda não tem uma data definida, mas poder ser lançado ainda em 2025 para PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S.

Final Sentence

Nunca erros de português foram tão fatais quanto em Final Sentence! O indie da Button Mash é um battle royale de escrita - Sim, isso que você leu - que coloca os jogadores para se enfrentar nas teclas de uma máquina de escrever, enquanto um assassino misterioso tem uma arma carregada na frente do personagem. Cada erro de digitação coloca o personagem mais perto da morte.

Final Sentence ganhou as redes sociais por conta da proposta inusitada e diferente. A competição de digitação chamou a atenção dos jogadores e a participação no Steam Next 2025 vai colocar um holofote maior ainda para o título. Final Sentence chega no final de 2025, sem uma data precisa para ser lançado, exclusivamente para o PC.

Roadside Research

Os aliens estão entre nós, planejando uma invasão, estudando como funcionam os humanos, e além de tudo isso, gerenciando uma lojinha de beira de estrada. Este é Roadside Research, um jogo cooperativo de até 4 jogadores que você controla um alienígena disfarçado que está em um experimento constante, adquirindo conhecimento sobre como os humanos se comportam e nesse meio tempo, ajudando eles a fazerem compras na loja.

O jogo promete uma dinâmica divertida para o modo online com cada jogador tentando ao máximo não ser descoberto enquanto espiona os seres humanos. Roadside Research ainda não tem uma data de lançamento definida, mas a Steam aponta que o título chega no primeiro trimestre de 2026, exclusivamente para PC.

Crisol: Theater of Idols

Neste terror em primeira pessoa, o jogador se depara com Hispania, uma versão aterrorizante da Espanha, onde o folclore e a religião se entrelaçam.

Lendas sinistras e rituais sagrados fazem parte da ambientação apavorante do jogo. O jogador assume o papel de Gabriel, um soldado capaz de usar o seu próprio sangue como uma arma mortal. Ele embarca em uma missão para desvendar o misterioso desaparecimento do Deus Sol, mas, no caminho, até mesmo estátuas de santo tentaram o atacar. O jogo será lançado ainda em 2025, e chegará para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ember and Blade

Uma mistura do gênero japonês, Musou - que leva o jogador a encarar vários inimigos ao mesmo tempo - com a pegada Roguelike de ação que Hades fez bombar. Esse é Ember and Blade, que mistura momentos de briga com diversos inimigos com habilidades adquiridas ao longo de uma tentativa - a famosa run - que podem melhorar a longevidade do personagem durante as lutas.

Neste novo título, a Line Games mistura muito de jogos conhecidos tentando criar algo inédito, Ember and Blade promete muito ainda para o futuro próximo. O jogo ainda não tem uma data oficial para chegar, mas Ember and Blade chega exclusivamente para PC.

Constance

Uma artista e um pincel, que também é arma, tentam escapar de um mundo interior colorido, mas que está decaindo mais a cada momento. Constance, o mais novo metroidvania, desenhado à mão em 2D, a personagem principal, é uma pintora com a saúde mental em declínio que está determinada a sair do mundo interno que está presa. O jogo será lançado em 24 de novembro deste ano, você o encontrará na Steam.

Sleep awake

Quando as pessoas da última cidade da Terra começam a desaparecer durante o sono e para ficar acordado, as pessoas que restaram, tinham que passar por experimentos.

Nesse terror psicodélico em primeira pessoa, o jogador viaja para um futuro distante, onde só resta uma última cidade no planeta Terra, e nela as pessoas estão desaparecendo ao dormir e para quem não quer dormir, há diversos experimentos radicais para te deixar acordado. Katja, a personagem principal, deve então enfrentar cultos de morte e forças sobrenaturais, para se salvar e salvar quem depende dela. O jogo chegará em 2026 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

O Steam Next Fest de outubro segue até a próxima segunda-feira (20/10) com todas as demonstrações disponíveis gratuitamente, podendo ser acessada a partir da página principal da loja.