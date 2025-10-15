Cláudio Cruz e Olga Kopylova se apresentarão no IV Brasília in Concert

O duo do violinista Cláudio Cruz e da pianista Olga Kopylova traz novos arranjos para os clássicos da Sonata Fantasia nº 2, de Heitor Villa-Lobos, e a Sonata em Lá Maior, de César Franck, no IV Brasília in Concert. O evento será realizado no sábado (18/10), às 20h na Casa Thomas Jefferson, na 706 sul.





Claudio Cruz e Olga Kopylova são destaques do evento como solistas, mas já se apresentam como duo há mais de 20 anos em recitais e concertos. Além das apresentações, eles lançaram três volumes de sucesso das sonatas para violino e piano de Mozart, que já ultrapassam os 10 milhões de streams.

O violinista destaca a importância e singularidade das sonatas que serão apresentadas no IV Brasília in Concert, “A Sonata Fantasia nº 2, de Heitor Villa-Lobos, foi composta em 1914 e é, sem dúvida, a sonata mais tocada e predileta entre os músicos. Desde sua composição, Villa-Lobos a incluiu em vários recitais e festivais que organizou. Já a Sonata em Lá maior de César Franck é uma das mais conhecidas e executadas do repertório para violino e piano. Trata-se de uma obra ícone do romantismo neste gênero”, afirmou.

O IV Brasília in Concert é realizado pela Petri produções e patrocinado por Isaac Francisco e apoio da Casa Thomas Jefferson.

Serviço

IV Brasília in Concert

Sábado (18/10), às 20h, na Casa Thomas Jefferson (706 sul), Ingressos R$25 a meia, vendas realizadas no Sympla. Classificação indicativa livre