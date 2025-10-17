Ana Cañas faz show gratuito na Casa do Cantador neste sábado (18/10)

O 7º Festival Operárias das Artes reúne Ana Cañas e outras cantoras na Casa do Cantador, neste sábado (18/10), a partir das 15h. O evento gratuito tem objetivo de promover a valorização da cultura popular feminina. Nesta edição, presta homenagem à ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Brigitte Bardot tem alta e volta para casa após internação
A principal atração da noite começa às 22h, com a cantora Ana Cañas. Ela apresenta o show Vida Real, baseado no último álbum autoral, lançado em maio deste ano, de mesmo nome. O repertório mescla músicas do novo trabalho com versões de músicas de nomes como Belchior, Rita Lee, Nando Reis e Renato Russo.
Leia também: Netflix anuncia novo documentário sobre o sequestro que parou o brasil
O festival foi idealizado pela cantora Nanci Araújo, com produção cultural de Rosângela Dantas (Artecei Produções) e direção artística de Suene Karim. A realização é da Artecei Produções, com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). O evento integra a 2ª edição do programa Cultura Para Todos.
Serviço
7º Festival Operárias das Artes, neste sábado (18/10), a partir das 15h, na Casa do Cantador (Ceilândia). Entrada gratuita.
Programação completa
15h – Dois Timbres
16h – Fuá da Paulinha
17h – Lene Matos
18h – Elas que Toquem
19h – Dree-K
20h – Fuzuê Candango
21h – Grupo Afirmação
22h – Ana Cañas – Show Vida Real