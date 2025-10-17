AABB recebe a Violada do Quadradin nesta sexta-feira (17/10)

A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) recebe, nesta sexta (17/10), a partir das 19h30, a Violada do Quadradin. O evento de tradição sertaneja ocorre no salão A do clube e traz grandes nomes do modão. Os ingressos custam a partir de R$70 a meia-entrada e podem ser comprados na plataforma Sympla.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Quem matou Odete Roitman? Veja lista de suspeitos

A intenção é celebrar as modas de viola e as tradições do campo em mais de quatro horas de shows. A programação inclui shows de Jorge Melo e Lucas Vaz (abertura), Marcos Mazzu, Theus, Luciano Augusto, Milene Cristina, Thiagão, Lucas Melo, DJ Wendel e da dupla Igor e Walace.

Leia também: Brigitte Bardot tem alta e volta para casa após internação

Produtor do show, Alonso Filho fala sobre a importância de reviver as tradições da violada. “A Violada do Quadradin é sobre reviver as modas que marcaram nossas vidas. É o som da viola caipira, da sanfona e das lembranças que atravessam gerações. Música boa, daquelas que se ouvem na fazenda ou em rodas de amigos, com energia leve e verdadeira”, diz.

Leia também: Netflix anuncia novo documentário sobre o sequestro que parou o Brasil

Serviço

Violada do Quadradin

Nesta sexta-feira (17/10), das 19h30 às 3h30, no salão A, da AABB (Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul). Os ingressos custam a partir de R$70 a meia-entrada e podem ser comprados na plataforma Sympla. Classificação indicativa 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel