Carminho em Brasília: cantora se apresenta no Festival Fado em novembro

Com destaque para o show de Carminho e homenagens ao centenário do músico Carlos Paredes, a 15ª edição do Festival Fado será realizada em Brasília no dia 26 de novembro. O evento celebra a cultura e tradição de Portugal e o fado, um estilo musical português marcado pelo uso das guitarras lusitana e clássica e por letras que falam de amor, saudade e destino. Além do show da fadista, a programação inclui uma apresentação e exposições em tributo a Carlos e a exibição de um longa de Edgar Pêra.

A cantora Carminho tem uma admiração de longa data pelo Brasil. Mesmo sendo uma fadista e honrando suas raízes, a artista já colaborou com diversos músicos brasileiros como Marisa Monte, Chico Buarque e Caetano Veloso, além de ter produzido o álbum Carminho canta Tom Jobim, a convite da família do Jobim. No show único, que será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no dia 26 de novembro, às 20h, a cantora irá promover o lançamento do álbum Eu vou morrer de amor ou resistir. Além de Carminho, os guitarristas André Dias e Hugo Gamboias irão realizar uma apresentação em tributo a Carlos Paredes.

Ainda no Centro de Convenções, a partir das 19h, o público pode visitar a exposição Asas sobre o mundo, que conta a história pessoal e profissional de Carlos Paredes através de fotografias. Já na Universidade de Brasília (UnB), às 10h, será oferecida a palestra Carlos Paredes e a Guitarra de Coimbra, ministrada por André Dias, sobre as técnicas e lirismo do cantor. Às 11h, será realizada a exibição do filme Movimentos Perpétuos, de Edgar Pêra. As atividades na UnB e a exposição serão gratuitas, enquanto ingressos para o show estão disponíveis no site Ingresso Digital a partir de R$ 100 + taxas da plataforma.