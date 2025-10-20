Demitido, Rodrigo Bocardi quebra o silêncio e anuncia processo contra a Globo

Demitido, Rodrigo Bocardi quebra o silêncio e anuncia ação judicial contra a Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/YouTube Rodrigo Bocardi

Rodrigo Bocardi quebrou o silêncio e revelou ter recorrido à Justiça desde que travou uma batalha contra a Globo. O ex-âncora do Bom Dia São Paulo foi demitido da emissora em fevereiro, após mais de 25 anos anos, e classificou a situação como "injustiça".

Em entrevista ao podcast Alpha Pod, apresentado por Celso Giunti, o jornalista desmentiu a acusações levantadas, e que foram apontadas como motivo para seu rompimento do contrato com a Platinada.

"Cara, a minha resposta pra isso é, pegue as duas mil, três mil edições que eu apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado. Na boa, o único cara crítico num jornal ao vivo que criticava todo mundo, como é que ele ia oferecer um negócio sendo que não era só eu? Não era só eu que tinha um comando sobre isso?", disparou Rodrigo Bocardi, que não escondeu sua revolta pela saída da Globo, ao qual reforçou o sentimento de indignação.

"Assim, não quero mais falar sobre isso, não quero. Porque a minha fala sobre isso, ela é silenciosa e ela é jurídica. Porque o que foi feito comigo foi uma grande injustiça", concluiu ele.

