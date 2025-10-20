‘Vale Tudo’ termina com terceira menor audiência do horário das nove da Globo na história - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'

Vale Tudo foi concluído na última sexta-feira (17), com um saldo de sucesso, apesar das críticas, em sua maioria negativas. O remake do clássico das novelas, de 1988, terminou com a revelação do responsável pela tentativa de assassinato da vilã Odete Roitman (Debora Bloch), que acabou viva.

Ao longo dos 173 capítulos, a trama assinada por Manuela Dias, e protagonizada por Taís Araújo, foi concluída com 23,4 pontos de média geral a Grande São Paulo. Para se ter uma ideia, a faixa obteve uma elevação de apenas 10,6% acima do índice geral da antecessora, Mania de Você (21,2).

Além disto, o remake caricato de Vale Tudo ficou bem abaixo de outras adaptações recentes e veiculadas no horário nobre da Globo, como Pantanal (29,7 pontos) e Renascer (25,5). Além disto, a trama conquistou o título de terceira menor audiência da história do horário, acima apenas de Um Lugar ao Sol (22,4), de 2021.

Ao longo de sua exibição, Vale Tudo patinou na audiência, e só chegou a ultrapassar a tão sonhada média acima dos 30 pontos no capítulo da morte de Odete, veiculada em 6 de outubro. Apesar da enxurrada de críticas, Vale Tudo é considerado a trama de maior sucesso comercial da história da emissora carioca.

