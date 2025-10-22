Prêmio Candango de Literatura celebra os herdeiros de Camões

Com Mia Couto entre os finalistas, o Prêmio Candango de Literatura tem cerimônia marcada para 31 de outubro, na sala Martins Pena, do Teatro Nacional. O evento, em que os vencedores das sete categorias serão anunciados, reunirá, também, apresentação do músico Toquinho. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados na plataforma Sympla.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A segunda edição do prêmio recebeu mais de 2800 inscrições, de diferentes estados brasileiros e de 18 países. Dentre as 67 obras que ainda concorrem, estão trabalhos de escritores de Portugal, Angola e Moçambique, como Mia Couto, finalista na categoria Melhor Romance por A Cegueira do Rio.

Para o coordenador da premiação, Maurício Melo Junior, um dos objetivos da iniciativa é promover encontro da diversidade lusófona. "Falamos o mesmo idioma no Brasil, em Portugal e na África, mas cada um a seu modo. Isso se reflete na literatura. Ao privilegiar esses jeitos todos da língua, O Prêmio Candango enriquece escritores e leitores e reverencia a língua portuguesa."

As premiações somam R$ 195 mil. Além de romance, poesia, contos, projeto gráfico, capa e projeto de incentivo à leitura, o concurso reserva ainda a categoria Brasília, para autores do Distrito Federal. O livro Bondade branca, de Gabriela Tunes, é um dos dez finalistas. O romance escancara, segundo a escritora, "hipocrisias da branquitude que concede migalhas de seus privilégios a pessoas que efetivamente explora e oprime" a partir da história de Lucilia, empregada doméstica.

O Prêmio Candango de Literatura, idealizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, tem parceria do Instituto Casa de Autores para realização. "A iniciativa movimenta a cadeia produtiva do livro e fortalece o setor criativo local", diz o subsecretário do Patrimônio Cultural do Distrito Federal, Felipe Ramón.

"A previsão é ampliar sua internacionalização e a presença de países lusófonos, já que acreditamos na vocação de Brasília de ser um espaço de união entre todas as nações amigas", completa Ramón. Para as próximas edições, existe a possibilidade de ampliar o escopo do prêmio com oficinas, mesas literárias e intercâmbios entre autores e leitores.

Leia também: Alunos da rede pública do DF recebem aulas gratuitas de guitarra



Serviço:

Cerimônia do Prêmio Candango de Literatura, no dia 31 de outubro, na sala Martins Pena, do Teatro Nacional. Entrada gratuita. Ingressos disponíveis na

plataforma Sympla.

*Estagiário sob supervisão

de Nahima Maciel