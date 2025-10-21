Alunos da rede pública do DF recebem aulas gratuitas de guitarra

Rodrigo Vegetal e banda levam apresentações musicais gratuitas à escolas da rede pública do Distrito Federal com o projeto Guitarra a Voz do Rock - (crédito: Cadu Andrade)

O projeto Guitarra a Voz do Rock, idealizado pelo guitarrista e produtor Rodrigo Vegetal, tem a proposta de integrar educação, cultura e inclusão social. A iniciativa oferece aulas gratuitas de guitarra para 25 estudantes da rede pública e do ensino especial com a intenção de aproximar os jovens da arte e valorizar o rock brasiliense. Além disso, nesta quarta-feira (22/10), será realizada, na APAE-DF, uma apresentação para os estudantes durante o intervalo das aulas.

Com foco em estudantes de 14 a 18 anos, as aulas práticas de guitarra são oferecidas para cinco turmas, sendo duas dedicadas exclusivamente a alunos do ensino especial. Elas oferecem recursos como intérprete de Libras, materiais em braille, vídeos legendados e instrumentos adaptados. Ao final das aulas, em dezembro, os alunos se apresentarão em um ensaio aberto com banda profissional.

As apresentações didáticas e interativas nas escolas misturam música e conhecimento. Rodrigo Vegetal, licenciado em música pela Universidade de Brasília (UnB), e sua banda apresentam sucessos de grupos característicos do rock de Brasília, como Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude e Scalene. Essas performances culturais já aconteceram em três instituições de ensino e a estimativa é de que mais de 3 mil estudantes sejam impactados ao longo do projeto.

Serviço

Projeto Guitarra a Voz do Rock

Por Rodrigo Vegetal. Aulas até o dia 12 de dezembro, na Escola de Guitarra Rodrigo Vegetal. Apresentação nesta quarta-feira (22/10), na APAE-DF.