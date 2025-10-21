Filho de Gugu Liberato terá quadro no ‘Domingo Espetacular’ da Record

João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), está prestes a dar os primeiros passos na televisão brasileira. A Record anunciou, nesta segunda-feira (20/10), que o jovem de 23 anos fará parte do elenco do Domingo Espetacular, marcando oficialmente o início de sua trajetória diante das câmeras.

A emissora revelou que João comandará um quadro inédito que combina elementos de reality show e jornalismo, acompanhando sua própria evolução como comunicador. “Ele vai mostrar de perto seus primeiros passos na televisão, uma jornada de aprendizado, descoberta e emoção”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais da Record.

O perfil oficial do programa também destacou que o público poderá acompanhar os bastidores da produção televisiva. “Ao longo dos episódios, o público vai descobrir, junto com João, o que existe por trás das câmeras — as pessoas, o esforço, a técnica e a paixão que constroem o espetáculo da TV”, publicou a atração.

Embora a data de estreia ainda não tenha sido divulgada, o anúncio acontece em um momento simbólico: recentemente, João decidiu retornar ao Brasil após um período morando fora. Em entrevista ao próprio Domingo Espetacular, em setembro, ele explicou que a mudança foi motivada pelo desejo de continuar o legado do pai. “Sinto dentro de mim uma vontade muito forte de concluir aquilo que meu pai deixou aberto”, afirmou.

O jovem também comentou as semelhanças que o público percebe entre ele e Gugu, tanto na voz quanto no jeito de se comunicar. “Quando assisto a vídeos antigos do meu pai, com ele mais jovem, minha voz parece muito com a dele. Entendo por que as pessoas falam isso, e fico feliz”, disse.

Apesar das comparações inevitáveis, João Augusto reforçou que quer trilhar seu próprio caminho. “Eu não sou o meu pai, sou uma pessoa diferente, com minhas próprias características e valores. Me sinto orgulhoso de ter tido meu pai como mentor, mas está na hora de construir minha própria carreira”, concluiu.