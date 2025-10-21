Semana do Acervo Distrito Hip Hop promove atividades gratuitas e virtuais

A Semana do Acervo Distrito Hip Hop segue até sexta-feira (24/10) com atividades gratuitas e de forma virtual. Entre outros eventos, as oficinas de escrita criativa e métodos de pesquisa, painel de obras e debate serão transmitidos pelo YouTube e na plataforma oficial do Acervo Distrito Hip Hop. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário on-line.

Nesta terça-feira (21/10), de 18h às 20h, acontece a Oficina de Escrita Criativa-Acadêmica, com participação de Richard Santos, Joaquim Barbosa e Leonardo Matheus. Na quarta-feira (22/10), das 17h às 19h, o público pode aproveitar o Painel de Obras do Acervo, mediado por Vera Verônika, Beatriz de Oliveira, Joaquim Barbosa e Dino Black.

No penúltimo dia de atividades, quinta-feira (23/10), de 18h às 20h, as professoras Mônica Regina Peres e Márcia Marques ministram a oficina Métodos de pesquisa, arquivística, redes e extensão, com mediação de Joaquim Barbosa, Leonardo Matheus e Pedro Além. A programação se encerra com o Cinedebate Hip Hop, com a exibição de RAP, o canto da Ceilândia, filme lançado em 2005 e dirigido por Adirley Queirós. Participam do último dia do evento Carlos Mossoró, Cris (Dona Filmes), Denaro, Juliana Ribeiro e Pedro Além.

Serviço

Semana do Acervo Distrito Hip Hop

Até sexta-feira (24/10). Transmissões gratuitas pelo YouTube e na plataforma do Acervo Distrito Hip Hop. Inscrições disponíveis por meio de formulário.