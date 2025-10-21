Vem aí? Ana Castela pode ganhar programa próprio no SBT em 2026 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram/@letaccilo Ana Castela

Ana Castela está fazendo o maior sucesso dentro do SBT, e possui grandes chances de se tornar uma futura contratada da emissora num futuro próximo. Isso porque, a cantora, que realizou sua estreia como apresentadora de TV no programa Bom Dia & Cia, pode ser recrutada.

Segundo informações do colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, ainda é cedo para tirar qualquer conclusão, mas é possível afirmar que existe um ‘namoro’ entre a ‘Baoideira’ com o canal da família Abravanel.

Todavia, ainda não é nada para agora, tendo em vista que ela ainda possui um compromisso com a Globo pela frente – como sua participação em Coração Acelerado, próxima novela das sete do canal – , mas há uma vontade mútua de um projeto solo de Ana Castela para o segundo semestre do próximo ano.

A emissora enxerga na Boiadeira um alto potencial de audiência e, principalmente, comercial. Para se ter uma ideia, no último domingo (19), a participação da artista e de Zé Felipe no Domingo Legal rendeu picos de liderança para o programa no Ibope na Grande São Paulo, além de forte repercussão nas redes sociais.

