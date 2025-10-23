Maya Massafera deixa rosto em carne viva e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Maya Massafera deixou os seguidores alarmados ao surgir nas redes sociais com o rosto inchado, machucado e visivelmente sangrando após se submeter a mais um procedimento estético.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Logo ao despertar e se ver pela câmera do celular, Maya registrou a própria reação de espanto. “Gente! Está em carne viva, o que eu faço? Olha o meu rosto!”, exclamou em um vídeo publicado em seus stories. A imagem gerou forte repercussão e comentários preocupados sobre os limites da estética.

Ela também relatou que, por conta dos ferimentos, precisa trocar os travesseiros todos os dias. Segundo Maya, o tratamento — apesar de agressivo — é voltado para o rejuvenescimento da pele e é amplamente realizado por celebridades.

Nas redes, no entanto, o assunto não passou batido. Diversos internautas demonstraram inquietação com a aparência da influenciadora e questionaram os riscos envolvidos.

“Como o corpo aguenta tantos procedimentos, aplicação de corpo estranho e substâncias?”, escreveu uma usuária. “Mas que procedimento fez? Uma carnificina? O que pra sangrar tanto?”, indagou outra. Já uma terceira opinou: “Quanto mais mexe, pior fica”.