Nutra Teatro leva peça 'Le Porpusa' a Taguatinga nesta quinta (23/10)

Apresentação do espetáculo na Escola 26 de Setembro integra ciclo que celebra 19 anos do grupo brasiliense

Espetáculo
Espetáculo "Le Porpusa" percorre escolas do coletivo Nutra Teatro em temporada de apresentações pelos 19 anos do Nutra Teatro - (crédito: Jéssica Laranja)

Humor, ritmo e improvisos. Essas são características fundamentais da palhaçaria, tema da peça Le Porpusa, do coletivo Nutra Teatro. O grupo se apresenta nesta quinta (23/10), às 16h, na Escola 26 de Setembro, em Taguatinga. Apresentação restrita aos alunos.

Porpusa, onomatopeia criada pelo grupo, faz referência a famílias circenses que utilizam o sobrenome para designar espetáculos. A palavra vem das sílabas iniciais dos sobrenomes de João Porto e Paula Salas, fundadores do Nutra Teatro, e Ricardo Puccetti, do Lume Teatro (SP), que dirige a peça.  

O espetáculo é inspirado por mambembes e artistas saltimbancos, que circulavam pelas cidades com show de variedades. Assim como nessas apresentações itinerantes, Le Porpusa “traz bastante música, de forma leve e cômica”, diz Paula Sallas. “Tudo isso foi feito a partir da pesquisa que temos em palhaçaria e comédia física”, completa. 

“É muito gratificante fazer essa circulação no DF, se apresentar em espaços não convencionais, levar o teatro para escolas. Com isso, alcançamos um público que normalmente não tem o costume de assistir a esses espetáculos”, comenta João Porto. 

Em 17 novembro, o grupo Nutra Teatro apresenta Canoa de encantos no Galpão do Riso, em Samambaia, que encerra o ciclo comemorativo dos 19 anos do coletivo brasiliense. As apresentações fazem parte do projeto Manutenção de Grupos, realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

 

Serviço

Le Porpusa (Nutra Teatro), hoje, às 16h, na Escola 26 de Setembro, em Taguatinga. Apresentação restrita aos alunos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 23/10/2025 15:25
