Nutra Teatro leva peça 'Le Porpusa' a Taguatinga nesta quinta (23/10)

Espetáculo "Le Porpusa" percorre escolas do coletivo Nutra Teatro em temporada de apresentações pelos 19 anos do Nutra Teatro - (crédito: Jéssica Laranja)

Humor, ritmo e improvisos. Essas são características fundamentais da palhaçaria, tema da peça Le Porpusa, do coletivo Nutra Teatro. O grupo se apresenta nesta quinta (23/10), às 16h, na Escola 26 de Setembro, em Taguatinga. Apresentação restrita aos alunos.

Porpusa, onomatopeia criada pelo grupo, faz referência a famílias circenses que utilizam o sobrenome para designar espetáculos. A palavra vem das sílabas iniciais dos sobrenomes de João Porto e Paula Salas, fundadores do Nutra Teatro, e Ricardo Puccetti, do Lume Teatro (SP), que dirige a peça.

O espetáculo é inspirado por mambembes e artistas saltimbancos, que circulavam pelas cidades com show de variedades. Assim como nessas apresentações itinerantes, Le Porpusa “traz bastante música, de forma leve e cômica”, diz Paula Sallas. “Tudo isso foi feito a partir da pesquisa que temos em palhaçaria e comédia física”, completa.

“É muito gratificante fazer essa circulação no DF, se apresentar em espaços não convencionais, levar o teatro para escolas. Com isso, alcançamos um público que normalmente não tem o costume de assistir a esses espetáculos”, comenta João Porto.

Em 17 novembro, o grupo Nutra Teatro apresenta Canoa de encantos no Galpão do Riso, em Samambaia, que encerra o ciclo comemorativo dos 19 anos do coletivo brasiliense. As apresentações fazem parte do projeto Manutenção de Grupos, realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Le Porpusa (Nutra Teatro), hoje, às 16h, na Escola 26 de Setembro, em Taguatinga. Apresentação restrita aos alunos.

