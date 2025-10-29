InícioDiversão e Arte
Música da cantora paraense Liah Soares fará parte da trilha de 'Três Graças'

'Amor pela metade', que será lançada nesta sexta-feira (31/10), é tema do casal Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes)

'Amor pela metade' faz parte da trilha sonora de 'Três Graças' - (crédito: Divulgação)
'Amor pela metade' faz parte da trilha sonora de 'Três Graças' - (crédito: Divulgação)

Amor pela metade, escrita e interpretada pela cantora paraense Liah Soares, fará parte da trilha sonora de Três Graças, nova novela da TV Globo. A canção é tema do casal Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes). 

Amor pela metade será lançada nas plataformas digitais nesta sexta-feira (31/10); o clipe será publicado no dia seguinte, sábado (1º/11). Essa é a décima canção da artista a integrar o repertório de um projeto audiovisual. 

Soares, artista dedicada à MPB e ao pop nacional, estreou em 2003 com a música Garotas Choram Demais. Em setembro, a cantora apresentou um dueto com Thiago Arancam em Brasília, durante a cerimônia de premiação do 21º Prêmio Engenho de Comunicação.

