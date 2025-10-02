CTJ Hall promove show de ópera com Thiago Arancam e Adriana Moreira

Na próxima sexta-feira (5/10) o CTJ Hall recebe, a partir das 20h, uma apresentação de ópera com entrada gratuita. A apresentação é de Thiago Arancam e Adriana Moreira, que serão acompanhados por um elenco com outros nove integrantes.
O concerto será parte do projeto Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson. Que oferece, todas as sextas, shows e concertos das músicas brasileira e internacional, gratuitamente. O compromisso de levar cultura de qualidade ao público do Distrito Federal, de forma presencial, e do país, com transmissões ao vivo pelo canal da Thomas no Youtube.
Em entrevista divulgada Ariadna Moreira promete emoção ao público “Do lirismo de Puccini à intensidade de Verdi, da força dramática de Bizet à delicadeza impressionista de Delibes, o recital leva o público a uma viagem pelas emoções universais que a ópera inspira”,
Serviço
E Lucevan le Stelle – Uma Noite na Ópera
Nesta sexta-feira (3/10), a partir das 20h no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul). A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.
