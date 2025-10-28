InícioDiversão e Arte
Planalto Central é cenário de aventuras em 'Tupiguara e o Pai do Saci'

Livro infanto-juvenil será lançado neste sábado (1), na Infinu, com atividades culturais para toda a família

Autor retrata vida em uma aldeia de caiporas do Planalto Central brasileiro e como se dá o nascimento de um Saci-Pererê - (crédito: Material cedido ao Correio)
O escritor Rodrigo Queiroz lança o livro Tupiguara e o Pai do Saci: A saga da liga de guardiões do folclore brasileiro, na Infinu neste sábado (1/11). O livro, lançado pela editora Artêra, retrata um time de super-heróis inspirados no folclore brasileiro.

Rodrigo, turismólogo e declaradamente apaixonado pela região das cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, retrata na obra a vida em uma aldeia de caiporas do Planalto Central brasileiro e como se dá o nascimento de um Saci-Pererê.

O universo criado pelo autor apresenta elementos da mitologia indígena — como os deuses Tupã e Nhanderuvuçu, além de Mãe Terra e Anhangá — para compor uma história que une aventura, amizade,  magia e poesia em uma missão de resgate.

O evento de lançamento será gratuito e contará com roda de capoeira com o Mestre Felipe Couto; arte circense com Guto Ferreira; contação de histórias com Rodrigo Queiroz, Victor Godoy e Raphael da Mata;e teatro de bonecos com o grupo Mamulengo Lengo Tengo. 

Serviço

Lançamento Tupiguara e o Pai do Saci: A saga da liga de guardiões do folclore brasileiro

Sábado (1/11), na Infinu (506 Sul).

Das 12h ás 19h.

Entrada gratuita.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 28/10/2025 18:43 / atualizado em 28/10/2025 18:47
