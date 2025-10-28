Planalto Central é cenário de aventuras em 'Tupiguara e o Pai do Saci'

O escritor Rodrigo Queiroz lança o livro Tupiguara e o Pai do Saci: A saga da liga de guardiões do folclore brasileiro, na Infinu neste sábado (1/11). O livro, lançado pela editora Artêra, retrata um time de super-heróis inspirados no folclore brasileiro.
Rodrigo, turismólogo e declaradamente apaixonado pela região das cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, retrata na obra a vida em uma aldeia de caiporas do Planalto Central brasileiro e como se dá o nascimento de um Saci-Pererê.
O universo criado pelo autor apresenta elementos da mitologia indígena — como os deuses Tupã e Nhanderuvuçu, além de Mãe Terra e Anhangá — para compor uma história que une aventura, amizade, magia e poesia em uma missão de resgate.
O evento de lançamento será gratuito e contará com roda de capoeira com o Mestre Felipe Couto; arte circense com Guto Ferreira; contação de histórias com Rodrigo Queiroz, Victor Godoy e Raphael da Mata;e teatro de bonecos com o grupo Mamulengo Lengo Tengo.
Serviço
Lançamento Tupiguara e o Pai do Saci: A saga da liga de guardiões do folclore brasileiro
Sábado (1/11), na Infinu (506 Sul).
Das 12h ás 19h.
Entrada gratuita.