Maurício de Sousa completa 90 anos nesta segunda-feira (27/10)

O cartunista Mauricio de Sousa completa 90 anos nesta segunda-feira (27/10). Jornalista, iniciou a vida profissional como repórter policial da Folha da Manhã, atual Folha de S.Paulo e, na época, já ilustrava as matérias com desenhos autorais. Em 1959, abandonou o jornalismo para focar nos quadrinhos, mesmo ano em que publicou a primeira tirinha da carreira.

Natural de Santa Isabel, São Paulo, Mauricio de Sousa viveu em Mogi das Cruzes durante parte da infância. Aos 19 anos, foi para a capital do estado para trabalhar como jornalista, carreira na qual atuou por cinco anos. Em 1959, criou os primeiros personagens autorais: Franjinha e Bidu. A protagonista mais icônica do quadrinista, Mônica, surgiu apenas em 1963, inspirada em uma das filhas do escritor.

A revista em quadrinhos Mônica e sua turma foi publicada pela primeira vez em 1970, pela editora Abril. Desde então, mais de 80 personagens foram adicionados ao universo da Turma da Mônica. Empresário, Mauricio de Sousa é também criador da MSP Estúdios, que, além de gibis, é responsável pela produção de obras audiovisuais para televisão, cinema e serviços de streaming.

Os 90 anos do escritor foram celebrados com o lançamento de Mauricio de Sousa — O filme, na última quinta-feira (23/10). A cinebiografia tem direção e roteiro de Pedro Vasconcelos e é protagonizada por Mauro Sousa, filho de Maurício. Também integram o elenco Natália Lage, Emílio Orciollo Netto, Elizabeth Savalla, Thati Lopes e Diego Laumar.