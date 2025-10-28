Affair de Vini Jr. fala sobre "disputa amorosa" com Virginia Fonseca - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Day Magalhães, que viralizou após expor prints de conversas íntimas com Vini Jr., que é apontado como atual affair de Virginia Fonseca, falou sobre a influenciadora digital.

Em entrevista à revista Quem, a loira mandou um recado para a ex-mulher do cantor Zé Felipe, e ressaltou que mesmo com as insinuações midiáticas, não existe nenhum tipo de disputa com ela sobre o jogador do Real Madrid.

"Diria a ela boa sorte! Meu foco não é disputar com ela. Vivo em um mundo diferente, já estou cercada de pessoas influentes. Os eventos e jantares de gala que frequento são de alto nível. Não estaria disputando jogador", disparou Day Magalhães. Acerca da repercussão do caso, a modelo explicou que optou pelo respeito a Vini Jr.

"Recusei algumas entrevistas de TV por cautela. A carreira dele é internacional e não pretendo manchar sua imagem — até porque ele é uma pessoa incrível. Tive o maior cuidado em não expor nada: nem fotos, nem vídeos, nem outras conversas", declarou ela.

